vivo X200 FE, data e design svelati: colorato, compatto e con fotocamere ZEISS

Le prossime settimane saranno particolarmente appaganti per gli amanti del brand cinese. Oltre al nuovo smartphone pieghevole l’azienda ha confermato anche la data di presentazione di vivo X200 FE e non ci sarà bisogno di attendere fino a luglio!

vivo X200 FE: ufficiale la data di presentazione

Crediti: vivo

L’uscita di vivo X200 FE è fissata per il 23 giugno, quindi tra pochi giorni; tuttavia è presto per cantare vittoria dato che il debutto Global avverrà solo in alcuni mercati selezionati. Per il momento non viene menzionata l’Italia, quindi restiamo in attesa di novità.

La compagnia asiatica ha mostrato anche il design del flagship compatto e di conseguenza ha “confermato” la sua natura di rebrand. Il dispositivo sarà la versione internazionale di vivo S30 Pro Mini, lanciato in Cina di recente.

Tuttavia il modello Global avrà l’aggiunta delle fotocamere ZEISS, assenti a bordo della variante cinese. Di seguito trovate la scheda tecnica completa, basata su quella del cugino della serie S.

Vi ricordiamo che il 25 giugno si terrà l’evento di lancio di vivo X Fold 5, il nuovo pieghevole del brand; anch’esso dovrebbe arrivare in versione Global, ma per ora mancano dettagli ufficiali.

Scheda tecnica presunta