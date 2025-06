vivo X Fold 5 e X200 FE in arrivo Global: data e prezzi leak

La data di presentazione Global di vivo X Fold 5 e X200 FE non è stata ancora svelata ufficialmente ma secondo un insider bisognerà attendere il 10 luglio. Si parla del solo mercato indiano e resta da vedere se arriveranno alle nostre latitudini (il precedente X Fold 3 Pro è rimasto in India). Intanto spuntano anche i possibili prezzi di entrambi i dispositivi.

vivo X Fold 5 e X200 FE in arrivo in versione Global: trapelano prezzo e data d’uscita

X Fold 5 – Crediti: vivo

Ricordiamo che il debutto di X Fold 5 in Cina è fissato per il 25 giugno, mentre il modello X200 FE necessita di un discorso a parte. In merito ai prezzi, il pieghevole dovrebbe arrivare a circa 1.400€ al cambio (139.999 INR) mentre per lo smartphone classico si parla di una cifra inferiore ai 550€ al cambio (54.999 INR).

vivo X Fold 5 sarà il nuovo pieghevole del brand, caratterizzato da un corpo ultrasottile, un peso di appena 209 grammi, fotocamere al top e doppia certificazione IP5X e IPX9+.

S30 Pro Mini – Crediti: vivo

vivo X200 FE dovrebbe essere il rebrand Global del modello cinese S30 Pro Mini, dispositivo compatto e dalle buone specifiche. Di seguito trovate una panoramica delle specifiche di entrambi gli smartphone in arrivo, da prendere con cautela fino ad una conferma ufficiale.

vivo X Fold 5 – Scheda tecnica presunta (aggiornata al 9 giugno)

Dimensioni e peso – spessore di 9,33 mm (aperto) e 4,3 mm (chiuso) per 209 grammi

Certificazione IP5X (polvere) e IPX9+ (acqua)

Display Esterno – AMOLED da 6,53″ 2K+ (2.748 x 1.172 pixel), refresh rate a 120 Hz, tecnologia LTPO, 10 bit e presumibilmente luminosità fino a 4.500 nit Interno – AMOLED da 8,03″ 2K+ (2.480 x 2.220 pixel), refresh rate a 120 Hz, tecnologia LTPO, 10 bit e presumibilmente luminosità fino a 4.500 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,3 GHz – Cortex-X4 2 x 3,2 GHz – Cortex-A720 2 x 3,0 GHz – Cortex-A720 3 x 2,3 GHz – Cortex-A520

GPU Adreno 750

16 GB di RAM LPDDR5X

512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 6.000 mAh con ricarica da 90W e wireless da 30W

Fotocamera da 50 + 50 + 50 MP con IMX921, OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico IMX882 con zoom 3X | ottiche ZEISS e doppio ISP (vivo V3+ e VS1)

Selfie camera da 32 MP interna e 32 MP esterna

Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, USB-C, sensore IR, Alert Slider

Android 15 con OriginOS 5 (Cina) e Funtouch OS 15 (Global)

vivo X200 FE – Scheda tecnica presunta