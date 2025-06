vivo X Fold 5 sarà lo smartphone pieghevole più leggero di tutti

Dopo il solito lancio dei vari top di gamma, la secondo metà dell’anno è dedicata principalmente all’uscita dei nuovi top di gamma pieghevoli. La compagnia cinese non fa eccezione ed ha iniziato a scaldare i motori con il primo teaser dedicato a vivo X Fold 5. Tenetevi forte perché si preannuncia come un degno rivale per OPPO e Honor!

vivo X Fold 5 in arrivo a giugno e sarà leggerissimo: eccolo nel primo teaser, alle prese con una bilancia

Crediti: vivo

Il teaser video mostra vivo X Fold 5 a confronto con il precedente vivo X Fold 3: i due top di gamma pieghevoli vengono posizionati su una bilancia ed il risultato lascia a bocca aperta. Il secondo è stato lanciato lo scorso anno con un corpo sottile e leggero, da 4,65 mm di spessore e 219 grammi di peso.

Ebbene, il nuovo smartphone risulta sia più sottile che più leggero del predecessore: si tratta di caratteristiche da record specie considerando OPPO Find N5 (4,21 mm e 229 grammi) e Honor Magic V3 (4,35 mm, 226 grammi).

Il prossimo vivo X Fold 5 dovrebbe misurare 4,3 mm di spessore (quando aperto) mentre il peso sarebbe addirittura di 209 grammi. Insomma, dovrebbe trattarsi del pieghevole più leggero al mondo mentre il modello più sottile continuerebbe ad essere OPPO Find N5.

Manca ancora una data di presentazione, ma vista la pubblicazione del video è molto probabile che il lancio sia previsto per il mese di giugno.

vivo X Fold 5 – Scheda tecnica presunta (aggiornata al 3 giugno)