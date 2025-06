vivo X Fold 5 sarà un campione di resistenza contro polvere, acqua e non solo

Gli ultimi teaser ufficiali dedicati a vivo X Fold 5 puntano sulla resistenza: il dispositivo è in grado di affrontare degnamente polvere, acqua e temperature estreme, con passi da gigante rispetto alla precedente generazione. Inoltre un’immagine ufficiale svela la parte frontale.

vivo X Fold 5 punterà forte anche sulla resistenza: impermeabile e in grado di reggere anche alle temperature estreme

Crediti: vivo

Gli attuali vivo X Fold 3 e 3 Pro sono certificati IPX4 e IPX8, senza alcun grado di protezione dalla polvere. Il nuovo top di gamma pieghevole cambia le cose e migliora sotto tutti i punti di vista.

vivo X Fold 5 sarà certificato IP5X contro la polvere, un spanna sopra Samsung Galaxy Z Fold 6 (IP4X); per quanto riguarda l’acqua, si spingerà fino a IPX9+, quindi sopra il livello IPX9 di OPPO Find N5.

Questo vuol dire che la polvere non sarà un problema per il funzionamento del dispositivo mentre questo potrà essere immerso fino a 1 metro di profondità e potrà reggere anche ai getti d’acqua.

Per non farci mancare niente, l’azienda cinese ha confermato anche la resistenza alle basse temperature fino a -30°C. Grazie alla tecnologia delle batterie semi-solide di seconda generazione, lo smartphone può funzionare anche in condizioni estreme.

Infine è stata anche pubblicata un’immagine della parte frontale di vivo X Fold 5, occupata da un ampio schermo LTPO 8T con una luminosità di picco di 4.500 nit. Di seguito trovate la scheda tecnica leak mentre per l’uscita si vocifera del 10 luglio, ma manca ancora la conferma ufficiale.

vivo X Fold 5 – Scheda tecnica presunta (aggiornata al 9 giugno)