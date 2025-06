vivo X Fold 5 vuole portare il multitasking ad un livello superiore

Manca una settimana esatta all’uscita di vivo X Fold 5, il nuovo smartphone pieghevole della casa cinese. Il dispositivo arriverà con un look elegante e un design sottile e leggero, ma le novità non riguardano solo questo aspetto. Arriveranno migliorie anche lato software, con una feature che consente il multitasking potenziato (con un massimo di 5 app aperte contemporaneamente).

vivo X Fold 5 potrà mostrare 5 app aperte in contemporanea: eccolo in azione alle prese con una sessione di multitasking estremo

Crediti: vivo

Nel nuovo video pubblicato da Product Manager di vivo è possibile vedere il flagship pieghevole alle prese con ben 5 app aperte. I software sono attivi sullo schermo in contemporanea ed è possibile passare da un’applicazione all’altra in una lampo (continuando a visualizzare le altre in tempo reale).

Questa funzione avanzata consente di sfruttare a pieno l’ampio display interno di vivo X Fold 5, insieme al classico Split Screen. Il telefono dovrebbe avere a bordo un ampio schermo da 8,03″ di diagonale, quindi particolarmente adatto al multitasking.

Il video mostra anche un’altra caratteristica molto attesa: X Fold 5 sarà il primo Android pienamente compatibile con l’ecosistema Apple. Potrà essere sincronizzato con Apple Watch, iCloud, iPhone e perfino con MacOS (funzionando da schermo secondario).

Il foldable sarà un campione anche lato batteria, con un’enorme unità da 6.000 mAh, la più capiente di sempre per uno smartphone pieghevole.

Il lancio di vivo X Fold 5 è fissato per il 25 giugno in Cina; il pieghevole dovrebbe debuttare in versione Global a luglio, ma non è dato di sapere se arriverà in Europa o resterà relegato solo in alcuni paesi.

Scheda tecnica presunta (aggiornata al 9 giugno)