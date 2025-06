vivo X Fold 5 ha una data ed è pronto a fidare Samsung, OPPO e Honor

La data di presentazione di vivo X Fold 5 è fissata per il 25 giugno: l’evento si terrà in Cina e al momento non ci sono ancora dettagli in merito all’uscita Global. Uno dei pieghevoli più interessanti sta per fare il suo debutto, ma riuscirà a tenere testa ai rivali del momento?

vivo X Fold 5, ufficiale la data di presentazione: il nuovo pieghevole è dietro l’angolo

Crediti: vivo

L’evento Unpacked di Samsung si terrà a luglio, con protagonisti Galaxy Z fold 7 e Z Flip 7. Anche il foldable di Honor sembra vicino mentre OPPO Find N5 è già uscito da qualche mese. Ora tocca a vivo X Fold 5, il nuovo pieghevole di punta della compagnia: la data d’uscita è ufficiale e ci sono anche le prime immagini.

Il design è elegante come al solito, con un ampio modulo fotografico rotondo: il nuovo smartphone si presenterà come il pieghevole più leggero al mondo, con un peso di soli 209 grammi. Già dalle immagini è possibile notare il corpo sottilissimo, ma vivo ha chiarito che la robustezza sarà al top.

Crediti: vivo Crediti: vivo Crediti: vivo

Il comparto fotografico non è stato ancora svelato ma ci sono sia vari dettagli leak che i primi sample ufficiali, focalizzati sul teleobiettivo e le sue capacità sia a distanza che in modalità macro.

Tra le novità rispetto ai rivali ci sarà la doppia certificazione IP5X e IPX9+: si tratta dei gradi di resistenza contro polvere ed acqua, che lo rendono uno dei pieghevoli più performanti da questo punto di vista.

Scheda tecnica presunta (aggiornata al 9 giugno)