vivo X Fold 5, pieghevole e Camera Phone: ecco come scatta

Ormai il formato pieghevole è ampiamente sdoganato e le limitazioni di un tempo quasi non esistono più. Oltre ad avere un design sempre più sottile e leggero, i foldable sono diventati dei veri e propri Camera Phone con nulla da invidiare agli smartphone classici. vivo X Fold 5 è l’ennesima prova di questa tendenza: basta dare un’occhiata ai primi sample della fotocamera, tutti incentrati sul teleobiettivo.

vivo X Fold 5 alle prese con i primi sample fotografici: come si è comportato il nuovo pieghevole

Crediti: vivo

Come anticipato anche poco sopra, le prime immagini scattate con vivo X Fold 5 si concentrano sulle capacità del teleobiettivo. Dovrebbe trattarsi di un’unità periscopica da 50 MP (IMX882) con zoom ottico 3X e OIS.

Nelle due foto paesaggistiche – scattate a 1X e 20X – la cima delle montagne è ben visibile con tutti i dettagli precisi, nonostante lo zoom avanzato. La terza immagine raffigura un ragno immortalato con l’obiettivo macro: anche in questo caso i dettagli vengono riprodotti con estrema precisione. Se volete dare un’occhiata ai sample foto nella qualità originale, eccovi serviti.

Crediti: vivo Crediti: vivo Crediti: vivo

Ricordiamo che il nuovo vivo X Fold 5 sarà presentato entro fine giugno, anche se al momento manca ancora una data. Si parla del lancio in Cina e per ora non è dato di sapere se arriverà in versione Global. Tra le sue caratteristiche vanta anche la piena integrazione con l’ecosistema Apple: è il primo smartphone Android compatibile con Apple Watch!

Scheda tecnica presunta (aggiornata al 9 giugno)