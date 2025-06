Questo sarà il primo smartphone Android compatibile con Apple Watch

Il nuovo top di gamma pieghevole di fa sempre più vicino, tra indiscrezioni e conferme ufficiali. Le ultime novità lasciano di stucco dato che la compagnia cinese sembra essersi avventurata in un territorio inesplorato: vivo X Fold 5 sarà il primo smartphone Android compatibile con Apple Watch e non solo. C’è perfino spazio per iCloud e MacOS!

vivo X Fold 5 compatibile con Apple Watch e altre soluzioni di Cupertino: è un sogno o la realtà?

Crediti: vivo

Con vivo X fold 5 il passaggio da Apple ad Android diventerà semplicissimo, grazie ad una serie di integrazioni che rappresentano una prima volta nel panorama mobile. Inoltre i due ecosistemi possono convivere senza problemi nel caso di utenti che vogliono utilizzare sia iPhone che il nuovo dispositivo di vivo.

Apple Watch

Crediti: vivo

Con un annuncio a sorpresa, l’azienda ha svelato che vivo X Fold 5 sarà il primo smartphone Android in grado di connettersi ad Apple Watch. Non solo sarà possibile visualizzare le chiamate in arrivo e i messaggi di testo, ma anche sincronizzare i dati dell’orologio con l’app vivo Health.

Si tratta di una prima volta che lascia a bocca aperta dato che il problema della compatibilità tra dispositivi Android ed Apple Watch esiste da anni.

iCloud

Crediti: vivo

I “miracoli” del pieghevole di vivo non finiscono qui: X Fold 5 sarà in grado di connettersi ad iCloud. Come? Basta entrare nel File Manager dello smartphone ed effettuare il login con l’account Apple per accedere a foto e file salvati all’interno del servizio di cloud di Cupertino.

AirPods

Crediti: vivo

In questo caso non si tratta di una novità assoluta ma arriva la conferma anche per le AirPods: vivo X Fold 5 può collegarsi senza problemi con le cuffiette di Cupertino e ci saranno perfino un’animazione esclusiva e il supporto all’audio spaziale.

iPhone

Crediti: vivo

Per non farci mancare nulla abbiamo anche la sincronizzazione con iPhone: in base a quanto annunciato da vivo, il nuovo pieghevole può essere sincronizzato con uno smartphone di Cupertino in modo da avere un flusso continuo di informazioni e senza la necessità di due SIM.

Con lo stesso numero (e quindi con una sola schedina SIM) è possibile rispondere alle chiamate e visualizzare le notifiche dell’iPhone direttamente tramite X Fold 5.

MacOS

Crediti: vivo

Infine, per rendere l’esperienza completa a tutto tondo, c’è una funzionalità finora esclusiva dei tablet di Apple. Sidecar consente di estendere l’area di lavoro del Mac usando un iPad come secondo schermo. Ebbene anche vivo X Fold 5 è compatibile con questa funzione: il pieghevole è in grado di fungere da schermo secondario con il Mac, grazie al supporto con MacOS.

Quando esce vivo X Fold 5?

La data di presentazione del nuovo foldable non è ancora stata confermata ma arriverà entro fine giugno in Cina. Non ci sono ancora dettagli sull’uscita Global: restiamo in attesa e teniamo le dita incrociate. Di seguito trovate le specifiche finora (da prendere con cautela fino all’annuncio ufficiale).