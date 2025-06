Da Unieuro parte il Black Friday estivo: tanto offerte sui migliori prodotti tech!

Le offerte Summer Love Black Friday portano tutta l’emozione del celebre venerdì nero, ma in versione estiva: si tratta dei saldi tech di Unieuro, con una sfilza di prodotti tech in promozione. L’iniziativa è valida online fino al 3 luglio e tra i protagonisti troviamo la nuovissima Nintendo Switch 2, Apple Watch SE, iPhone 16 e tanto altro ancora: approfitta subito degli sconti!

Unieuro lancia la promozione Summer Love Black Friday: ecco le migliori occasioni del momento

Crediti: Unieuro

L’evento Summer Love Black Friday di Unieuro è valido fino al 3 luglio, con una sfilza di prodotti tech tra cui scegliere. E per non farci mancare nulla segnaliamo che è disponibile anche il pagamento in tre rate con Klarna o Paypal. Ecco una selezione di articoli dal prezzo decisamente ghiotto!

Questo è solo un assaggio delle offerte di Unieuro: dai un’occhiata alla pagina della promozione per non perdere nemmeno un’occasione della promo Summer Love Black Friday!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.