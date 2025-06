Touroll MA1 e Urbano 3 sono le nuove e-bike per i tuoi spostamenti in città, subito in sconto

Oggigiorno la bici elettrica rappresenta una delle soluzioni più intelligenti e sostenibili per spostarsi in città, soprattutto d’estate per evitare mezzi pubblici sovraffollati e il traffico in auto. Grazie alla pedalata assistita il tragitto casa-lavoro diventa una passeggiata e anche le salite più impegnative risultano facili da affrontare: ogni pedalata è leggera e conveniente.

Insomma, è la soluzione ideale per chi cerca un mezzo ecologico, economico e pratico, con un tocco smart: in un periodo in cui risparmio e sostenibilità sono priorità, scegliere una e-bike è sempre conveniente. Le ultime novità di Geekmall, Touroll MA1 e Touroll Urbano 3, sono pensate proprio per questo: rendere gli spostamenti urbani una passeggiata, specialmente con l’arrivo della bella stagione!

Touroll MA1 e Urbano 3 debuttano su Geekmall: nuove bici elettriche pronte per l’estate, in offerta lancio con spedizione EU e Coupon

Crediti: Touroll

Le nuove bici elettriche Touroll debuttano su Geekmall e sono subito in sconto: entrambi i veicoli sono in offerta lampo e grazie al coupon dedicato potrete risparmiare altri 30€ (fino al 21 luglio).

Inoltre è presente la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store; in questo modo il tuo acquisto arriverà in tempi rapidi e sarai subito libero dall’auto e dai mezzi pubblici bollenti ed affollati! Dai un’occhiata alla pagina dedicata alla promo per una panoramica con tutti i dettagli delle ultime e-bike targate Touroll!

Touroll MA1 è una bici elettrica a motore centrale (da 250W e coppia di 75 Nm) con pneumatici da 26″ x 2,1″, freni a disco idraulici, luci StVZO, fino a 110 km di autonomia ed un cambio Shimano a 7 marce.

Si tratta di un veicolo dotato di una frenata reattiva e sicura, tantissima autonomia ed una guida fluida: il mezzo perfetto per gli spostamenti agili in città, all’insegna del comfort. I 5 livelli di pedalata assistita personalizzano l’esperienza di guida mentre il pratico display LCD permette di visualizzare in tempo reale tutte le informazioni essenziali.

La batteria integrata rimovibile può essere separata dal telaio, in modo da effettuare la ricarica in tutta tranquillità. Sul retro trova spazio un utile portapacchi per zaino, buste della spesa e altro.

Se non visualizzi correttamente i box presenti nell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

Crediti: Touroll

Touroll Urbano 3 presenta alcune caratteristiche in comune con il modello MA1: anche in questo caso abbiamo un motore centrale reattivo e silenzioso (250W, 70 Nm) ed alte performance sia in termini di autonomia che di sicurezza.

La bici è equipaggiata con una batteria da 36V 13 Ah in grado di offrire un’autonomia fino a 120 km con una singola carica: una manna dal cielo per chi cerca una maggiore libertà durante i suoi spostamenti, senza il “rischio” di restare senza energia.

L’ammortizzatore a forcella assorbe efficacemente gli urti e le vibrazioni, rendendo la guida più comoda sia sull’asfalto che sulle strade più problematiche. Il sistema di freni a disco idraulici garantiscono una frenata stabile ed affidabile, per la massima sicurezza anche su terreni bagnati.

Tra le altre caratteristiche abbiamo pneumatici da 27,5″, un cambio Shimano a 7 velocità, 5 livelli di pedalata assistita, un display LCD ed un portapacchi posteriore

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.