TikTok e Instagram vogliono arrivare in TV: il successo di YouTube ingolosisce i social

In queste settimane diversi report hanno sottolineato come YouTube stia a grandi passi sostituendo la TV tradizionale, con numeri da record sia sul piccolo schermo che sugli smartphone di tutto il mondo. I dati sembrano non essere affatto passati inosservati, tanto che anche i social network più popolari starebbero studiando una strategia per portare le app ufficiali sulle piattaforme delle smart TV.

TikTok e Instagram anche in TV: la nuova strategia per conquistare il pubblico

Crediti: Canva

Secondo quanto riportato da The Information, sia TikTok che Instagram starebbero progettando delle app nativi per le piattaforme di smart TV (Android TV, Tizen OS, webOS, ect) per permettere la visione dei contenuti video che ormai caratterizzano i social network anche sul piccolo schermo, senza la necessità di dover per forza utilizzare lo smartphone.

Le indiscrezioni suggeriscono che TikTok abbia iniziato i lavori di sviluppo oltre sei mesi fa e potrebbe essere ormai in proncinto di lanciare la nuova app, mentre per Instagram il discorso sarebbe più recente e il lancio dell’app TV potrebbe richiedere qualche mese in più. Vale la pena sottolineare che TikTok ha già un’app per Android TV, ma la nuova dovrebbe essere maggiormente integrata con il social network e consentire l’accesso anche da altre piattaforme.

Ovviamente si tratta di indiscrezioni: dovremo quindi aspettare ancora qualche settimana per scoprire se corrisponderanno alla verità.