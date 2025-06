TikTok: finalmente è possibile personalizzare il feed “Per te”

Con un nuovo aggiornamento, ByteDance ha finalmente reso possibile personalizzare il feed “Per te” di TikTok, riducendo così la dipendenza dall’algoritmo. Gli utenti del celebre social network dei video brevi, infatti, molto presto potranno decidere quali argomenti e quali filmati potranno (e non potranno) comparire nella schermata principale di TikTok.

Gli utenti potranno scegliere cosa vedere e cosa nascondere nei Per te di TikTok

Crediti: TikTok

Grazie ad un nuovo aggiornamento di TikTok che espande la funzione di controllo degli argomenti, gli utenti potranno finalmente avere la possibilità di personalizzare i contenuti che compariranno nel feed Per te del social network. Scegliendo fra le 10 categorie più popolari, come sport, viaggi, umorismo, arti creative e ballo, gli utenti potranno scegliere quali mostrare e quali no, per un’esperienza ancora più personalizzata.

TikTok, tuttavia, ha chiarito subito che scegliere o non scegliere un argomento non eliminerà del tutto i contenuti dal proprio feed, ma permetterà di visualizzarli in modo molto meno frequente rispetto al passato. Dopo aver configurato gli argomenti, potrebbe essere necessario ancora qualche giorno prima che l’algoritmo aggiornato entri in vigore, quindi non allarmatevi se non vedete immediatamente i cambiamenti desiderati.

Per configurare gli argomenti è necessario recarsi in “Impostazioni e privacy > Preferenze sui contenuti > Gestisci argomenti” e quindi assegnare un punteggio ad ognuno dei topic a cui si è più o meno interessati.

Gli utenti, inoltre, potranno anche limitare i contenuti che non vogliono assolutamente vedere grazie ai filtri per parole chiave, che permettono di nascondere i filmati associati a determinate keyword. Basterà infatti aggiungere la parola chiave alla lista dei filtri per evitare che i video associati vengano mostrati nel feed “Per te”.