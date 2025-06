Sony Xperia 10 VII: cosa sappiamo del prossimo mid-range della serie

L’uscita del nuovo top di gamma di Sony ci ha lasciato con un grande interrogativo dato che non è stata presentata nessuna alternativa per la fascia media. Secondo le indiscrezioni finora Sony Xperia 10 VII dovrebbe debuttare più tardi nel corso dell’anno: facciamo il punto della situazione con i leak raccolti finora.

Sony Xperia 10 VII: tutte le indiscrezioni sul prossimo medio gamma della serie

Xperia 10 VI – Crediti: Sony

Quest’anno Sony ha optato per un lancio separato tra il suo modello di punta – Xperia X1 VII, presentato a metà maggio – e il medio gamma di questa generazione. Aspettando di saperne di più in via ufficiale ci sono già una serie di leak.

Sony Xperia X10 VII dovrebbe essere presentato ad ottobre, quindi ci sarà da pazientare ancora. Molto probabile il lancio in Italia, così come avvenuto con l’attuale modello.

Per le specifiche ci sarebbero alcune novità: lo smartphone avrebbe dalla sua uno schermo OLED da 6,1″, ma stavolta si passerebbe da un refresh rate standard ai 120 Hz.

Tra le altre caratteristiche ci sarebbero lo Snapdragon 6 Gen 4 (Xperia X10 VI utilizza la versione 6 Gen 1), una fotocamera da 50 MP, 5.000 mAh di batteria ed un pulsante di scatto ad accompagnare il tasto di accensione e il bilanciere del volume.

Scheda tecnica presunta