Quanto sarà potente lo Snapdragon 8 Elite 2? Possiamo aspettarci prestazioni da favola

Manca ancora parecchio alla presentazione del prossimo chipset premium di Qualcomm, ma le indiscrezioni sono cominciate da diverso tempo. Le ultime novità svelano le performance di alcune unità di prova ed anticipano quali saranno le frequenze massime che potrà raggiungere lo Snapdragon 8 Elite 2. Sì, i prossimi top di gamma avranno prestazioni stellari!

Snapdragon 8 Elite 2 sarà in grado di raggiungere prestazioni da record: il leak svelano la frequenza massima

Crediti: @Olrak29_ (X)

La certificazione in alto fa riferimento ad un modello di prova equipaggiato con Snapdragon 8 Elite 2. Il nome ufficiale non è stato ancora svelato ma sappiamo che si tratta del prossimo SoC di punta di Qualcomm dalla sigla SM8850.

In base a quanto emerso il chipset sarebbe in grado di offrire una frequenza di clock massima di 4,8 GHz, ben al di sopra degli attuali Snapdragon 8 Elite (4,32 GHz) e 8 Elite for Galaxy (4,4 GHz). Il dispositivo di prova monterebbe RAM di tipo LPDDR5X e storage UFS 4.0. Di seguito trovate la configurazione “completa”, frutto dei leak finora:

SM8850 (sigla del chipset)

3 nm (N3P) TSMC

Architettura All Big Core (solo Performance Core)

CPU octa-core 2 x 4,8 GHz – con core proprietari Oryon di seconda generazione 6 x con core proprietari Oryon di seconda generazione

GPU Adreno 840 (fino a 1,35 GHz)

Dalla certificazione emerge anche una versione alternativa dello Snapdragon 8 Elite 2, in questo caso con una frequenza di addirittura 5,3 GHz. Potrebbe trattarsi della futura variante for Galaxy, destinata (almeno all’inizio) ai top di gamma Samsung.

Tuttavia c’è anche l’ipotesi che sia un’unità di prova sottoposta a dei test solamente interni. Infatti non salirebbe solo la potenza del SoC ma anche la temperatura: sarà interessante scoprire come si comporterà da questo punto di vista il nuovo chipset di Qualcomm.

Stando alle indiscrezioni precedenti, il prossimo Snapdragon sarebbe in grado di raggiungere i 3,8 milioni di punti su Antutu. Di certo arriveranno altri dettagli in futuro dato che mancano ancora diversi mesi al lancio: il SoC sarà presentato a settembre, in occasione del Summit annuale del chipmaker.