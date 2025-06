Gli smartphone Android e iPhone possono essere usati come webcam per Nintendo Switch 2

Una delle grandi novità di Nintendo Switch 2, oltre al display più grande e all’hardware potenziato, è la possibilità di collegare una webcam alla console per poter chattare con gli amici. Il dispositivo è disponibile sul mercato soltanto da pochi giorni, ma gli utenti hanno già scoperto che non è necessaria una webcam ufficiale di Nintendo, ma è possibile addirittura collegare il proprio smartphone Android o iPhone.

Lo smartphone diventa una webcam per Nintendo Switch con un semplice cavo

Con il Covid che ha costretto tutti in quarantena e ha sdoganato lo smart working, abbiamo già visto come le fotocamere degli smartphone potessero essere utilizzate come webcam per i PC nelle videoconferenze, ma con l’arrivo di Nintendo Switch 2 questo procedimento sembra essere tornato di moda.

Collegando un adattatore USB-C a HDMI, infatti, è possibile usufruire delle fotocamere del proprio smartphone come webcam anche su Nintendo Switch 2. Il risultato, come è possibile vedere anche nel filmato in alto, non è dei migliori a causa di un po’ di lag che porta ad una desincronizzazione audio-video, ma nel caso in cui non vogliate acquistare una webcam ufficiale, questa è sicuramente una soluzione da tenere in considerazione.