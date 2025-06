Samsung Watch 8 e Watch Ultra 2025 nelle prime immagini: la serie è al completo

Manca quasi un mese all’evento Unpacked estivo e progressivamente stanno trapelando sempre più dettagli. Stavolta tocca al design della nuova gamma di indossabili: il trittico sarà composto da Samsung Watch 8, Watch 8 Classic e Watch Ultra 2025, tutti caratterizzati dal medesimo look.

Samsung Watch 8, Watch 8 Classic e Watch Ultra 2025: svelato il design dei nuovi indossabili

Crediti: Androidheadlines

Il cambio di rotta era già stato anticipato nelle scorse settimane, prima grazie a delle immagini presenti nella One UI 8 e poi ai render di Onleaks. Tutti i modelli presentano lo stesso design squadrato di Galaxy Watch Ultra: il display mantiene il suo formato circolare mentre la scocca intorno si fa più squadrata, con un look che strizza l’occhio ai rugged watch.

Samsung Galaxy Watch 8 si presenta come il modello base, essenziale e dal look sportivo e senza troppi fronzoli. Probabilmente ci saranno due misure, da 40 mm e 44 mm (come Watch 7). Quest’anno vedremo il ritorno della versione Classic, caratterizzata da una lunetta rotante utile soprattutto in ambito subacqueo.

Crediti: Androidheadlines Crediti: Androidheadlines

Infine ci sarà spazio anche Samsung Galaxy Watch Ultra 2025: non sembrano esserci grandi cambiamenti nel design, quindi è probabile che avremo nuove caratteristiche interne.

L’evento Unpacked non ha ancora una data ufficiale: secondo vari insider sarebbe previsto verso metà luglio. Oltre ai nuovi indossabili verranno annunciati anche i pieghevoli Galazy Z Fold 7 e Z Flip 7, a cui dovrebbe aggiungersi il modello economico Z Flip 7 FE.