Samsung, calano le vendite dei pieghevoli in Europa: per fortuna Galaxy Z Fold 7 si avvicina

L’aumento della concorrenza è sicuramente un fattore positivo per gli utenti: una maggiore stratificazione permette di scegliere tra un maggior numero di modelli e anche i prezzi ne risentono (diventano man mano sempre più invitanti). Inoltre i produttori sono spronati a fare meglio, con conseguenza positive in termini qualitativi.

La partita di Samsung si giocherà tra poche settimane: il colosso tech asiatico ha perso quote di mercato in Europa (per quanto riguarda le vendite dei pieghevoli), complici i modelli dei rivali. Ed ora è tutto nelle mani della nuova generazione di foldable, prevista per il mese di luglio.

Samsung ha venduto meno pieghevoli in Europa: migliorano i rivali, Motorola in cima (ma ci sono anche delle sorprese)

Crediti: Counterpoint Research

In base all’ultimo report di Counterpoint Research, Samsung ha visto calare le vendite di smartphone pieghevoli nel corso del Q1 2025 (in Europa). Non solo assistiamo ad un miglioramento di alcuni rivali che prima non intimorivano minimamente, ma assistiamo anche all’entrata in gioco di un nuovo competitor.

Andiamo a vedere quali sono i dati che emergono dall’analisi effettuata da Counterpoint.

Samsung : la quota di mercato del gigante asiatico è scesa dal 56% (Q1 2024) al 41% (Q1 2025) in Europa, dovuta all’aumento dei dispositivi rivali.

: la quota di mercato del gigante asiatico è scesa dal 56% (Q1 2024) al 41% (Q1 2025) in Europa, dovuta all’aumento dei dispositivi rivali. Motorola : l’azienda fa un balzo in avanti passando dal 10% al 15%, con una crescita annua del 58%; il motivo è dovuto della serie RAZOR 50 per quanto riguarda il 2024, mentre di recente hanno fatto capolino i modelli della gamma RAZOR 60.

: l’azienda fa un balzo in avanti passando dal 10% al 15%, con una crescita annua del 58%; il motivo è dovuto della serie RAZOR 50 per quanto riguarda il 2024, mentre di recente hanno fatto capolino i modelli della gamma RAZOR 60. Honor : la casa cinese passa dal 18% al 13% ma si tratta di un calo fisiologico dovuto all’aumento da parte dei rivali e dall’entrata in scena di un competitor particolarmente agguerrito; Honor Magic V3 ha convinto tutti mentre a breve sarà annunciato Magic V5.

: la casa cinese passa dal 18% al 13% ma si tratta di un calo fisiologico dovuto all’aumento da parte dei rivali e dall’entrata in scena di un competitor particolarmente agguerrito; Honor Magic V3 ha convinto tutti mentre a breve sarà annunciato Magic V5. Google e Tecno : entrambi i brand sono stati investiti da una rapida crescita in Europa grazie all’introduzione di Google Pixel 9 Pro Fold e Tecno Phantom V Fold 2.

: entrambi i brand sono stati investiti da una rapida crescita in Europa grazie all’introduzione di Google Pixel 9 Pro Fold e Tecno Phantom V Fold 2. Xiaomi : la compagnia di Lei Jun rappresenta la new entry rispetto al periodo precedente al Q1 2024. Xiaomi MIX Flip è stato il primo pieghevole del brand ad uscire dalla Cina e fare capolino in versione Global, anche in Italia.

: la compagnia di Lei Jun rappresenta la new entry rispetto al periodo precedente al Q1 2024. Xiaomi MIX Flip è stato il primo pieghevole del brand ad uscire dalla Cina e fare capolino in versione Global, anche in Italia. OPPO: l’azienda asiatica passa dal 12% al 4%, complice l’assenza di un nuovo modello pieghevole in Europa. Find N3 è stato limitato solo ad alcuni mercati Global, vedremo se ci saranno colpi di scena con il recente Find N5.

Il dominio di Samsung è ancora saldo, ma sta progressivamente calando a causa dell’aumento di competitor. Le cose dovrebbero trovare un nuovo equilibro a partire dal mese di luglio, con il lancio di Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, a cui si dovrebbe aggiungere anche il tanto chiacchierato modello FE.