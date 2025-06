Samsung Unpacked luglio: c’è da data di Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7

Dopo la presentazione del nuovo Exynos era chiaro che sarebbe arrivato anche il fatidico annuncio. L’evento Unpacked si terrà a luglio e vedrà protagonisti i nuovi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, insieme ad altre novità: ecco la data di presentazione e quali dovrebbero essere i dispositivi annunciati!

Tutte le novità in arrivo all’evento Samsung Unpacked: Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 hanno una data di presentazione

Crediti: Samsung

La data d’evento Samsung Unpacked coincide con i leak precedenti: l’appuntamento è fissato per il 9 luglio, quindi tra poche settimane. Il colosso tech ha confermato che ci saranno i nuovi flagship pieghevoli, quindi diamo per scontata la presenza di Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7.

Tuttavia non mancheranno delle novità, almeno secondo le indiscrezioni raccolte in questi mesi. Per prima cosa l’evento vedrebbe il debutto del primo pieghevole economico del brand, Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (che erediterebbe molto dall’attuale Z Flip 6).

Le nuove aggiunte all’ecosistema Samsung non finirebbero qui: come da tradizione non mancherebbero gli indossabili del brand, Galaxy Watch 8 e 8 Classic insieme a Watch Ultra 2025. Ciliegina sulla torta, l’azienda dovrebbe mostrare qualcosa in più del suo visore con Android XR, rivale di Apple Vision Pro.