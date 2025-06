Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7: la data svelata per errore

Il prossimo evento Unpacked di Samsung è atteso per il mese di luglio ed ora sembra che il colosso asiatico possa aver confermato per errore sia la data precisa che la location. Durante la presentazione estiva, come da tradizione, ci saranno gli ultimi top di gamma pieghevoli insieme alla nuova serie di indossabili.

Samsung potrebbe aver svelato per sbaglio la data d’uscita di Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7

Galaxy Z Flip 6 – Crediti: Samsung

L’azienda ha in programma una serie di eventi a tema Samsung Health dedicati ai runner e agli appassionati della famiglia Galaxy Watch. L’appuntamento è fissato per il 13 luglio a New York: data e location coincidono con le indiscrezioni precedenti.

Si tratterebbe quindi di eventi sportivi a ridosso di quello principale, ossia il Samsung Unpacked estivo. Manca ancora una conferma ufficiale ma restiamo in attesa di novità.

Questa presentazione è parecchio attesa sia dagli addetti ai lavori che dai fan di Samsung: infatti saranno annunciati i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 ma ci sarebbe spazio anche per il primo modello economico della serie, Galaxy Z Flip 7 FE.

Le novità non finirebbero qui: oltre ai telefoni sarebbe previsto anche il debutto di Samsung Galaxy Watch 8 e Watch 8 Classic, insieme al rugged Watch Ultra 2025. L’intero trio è stato protagonista di un leak con tanto di immagini render.