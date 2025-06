Samsung Smart Monitor M9 ufficiale in Italia con display QD-OLED e funzionalità AI avanzate

Samsung ha annunciato il nuovo top di gamma Smart Monitor M9 (M90SF) che integra la tecnologia QD-OLED, insieme ai modelli aggiornati M8 (M80F) e M7 (M70F). Grazie alle funzionalità AI avanzate migliorano l’esperienza di utilizzo sia per il lavoro sia per l’intrattenimento per uno schermo ancora più personalizzato. Ecco tutto quello che c’è da sapere tra caratteristiche e prezzo dei nuovi monitor della serie.

Samsung Smart Monitor M9: caratteristiche e prezzo del nuovo pannello AI del brand, ora disponibile in Italia

Crediti: Samsung

Lo Smart Monitor M9 introduce per la prima volta la tecnologia QD-OLED nella gamma. Il display QD-OLED 4K da 32″ offre un contrasto profondo, colori vivaci e un’esperienza visiva più coinvolgente in diversi scenari, in particolare produttività, streaming e gaming.

OLED Safeguard+ permette di garantire l’integrità e la durabilità dello schermo nel lungo termine grazie a un sistema di raffreddamento proprietario progettato per ridurre il rischio di burn-in. Inoltre, M9 è dotato di un display Glare-Free per ridurre al minimo i riflessi e garantire una visibilità e un comfort costanti, anche in condizioni di forte illuminazione.

Il monitor è dotato di AI Picture Optimizer, 4K AI Upscaling Pro e Active Voice Amplifier (AVA) Pro che insieme lavorano per migliorare la qualità delle immagini e del suono in tempo reale in base ai contenuti e all’ambiente circostante. Sia che gli utenti stiano guardando un contenuto, creando o facendo multitasking, il display si adatta automaticamente per offrire prestazioni ottimizzate.

M9 funge anche da hub di intrattenimento intelligente con accesso alle app di streaming più diffuse, Samsung TV Plus e a Samsung Gaming Hub, e consente di giocare in cloud senza la necessità di collegare una console o un PC. Grazie a una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, un tempo di risposta di 0,03 ms e alla compatibilità con NVIDIA G-SYNC, supporta immagini fluide e in rapido movimento.

Inoltre, si distingue per un design sottile in metallo che fonde estetica e funzionalità, creando un look moderno.

Smart Monitor M8 e M7

I nuovi Smart Monitor M8 e Smart Monitor M7 con schermi 4K UHD da 32″ offrono una qualità dell’immagine vibrante e funzioni AI integrate. Dotati dell’avanzata tecnologia dei pannelli VA di Samsung, entrambi i display supportano discovery tools basati sull’AI, tra cui Click to Search.

Queste funzioni aiutano gli utenti a esplorare i contenuti, a recuperare le informazioni e a interagire con lo schermo in modo più intuitivo, mentre Tizen OS Home personalizza le raccomandazioni e facilita l’accesso ai servizi e agli input utilizzati di frequente.

Progettati per una user experience versatile e flessibile, i tre modelli si integrano con SmartThings, supportano le funzionalità Multi Control tra i dispositivi Samsung e Multi View per poter lavorare o fruire di contenuti di intrattenimento side-by-side.

Grazie all’accesso a Microsoft 365, è possibile creare e modificare documenti direttamente dal monitor senza il supporto di un PC.

Prezzo e disponibilità

I nuovi Samsung Smart Monitor M9, M8 e M7 con schermi da 32″ sono disponibili all’acquisto in Italia, rispettivamente al prezzo di 1.699€, 699€ e 399€. Segnaliamo che per la sua linea di monitor l’azienda offre fino a 7 anni di aggiornamenti di One UI Tizen.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.