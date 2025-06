Project Moohan: il visore XR di Samsung ha una data d’uscita

No, Project Moohan non sarà presentato a luglio insieme ai nuovi pieghevoli di Samsung, ma arriverà in un secondo momento. Comunque non sarà un’attesa snervante dato che il primo visore XR del colosso tecnologico asiatico dovrebbe fare capolino a distanza di poco (e c’è un motivo strategico).

Samsung Project Moohan: un leak svela la data di presentazione del primo visore XR del brand

Le ultime indiscrezioni sul visore XR di Samsung svelano in anticipo la data di presentazione: Project Moohan dovrebbe concretizzarsi il 29 settembre, ma pare che l’evento riguarderà la sola Corea del Sud.

Nulla di trascendentale dato che già i leak precedenti sostenevano che il visore sarebbe stato lanciato solo in patria, per poi arrivare a livello Global progressivamente.

Quindi Project Moohan non sarà tra i protagonisti dell’evento Unpacked di luglio (in netto contrasto con il leak di alcuni giorni fa). Tuttavia il dispositivo dovrebbe fare una capatina durante la presentazione estiva di Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7. Anche in questo caso la data è incerta: i leak recenti indicano il 13 luglio, ma per ora manca la conferma da parte di Samsung.

In base a quanto emerso, Samsung avrebbe intenzione di sfruttare il lancio dei pieghevoli come trampolino di lancio per il visore XR, mostrando il prototipo e un video teaser. Nel corso delle settimane successive valuterà la reazione del mercato, in attesa del debutto vero e proprio.