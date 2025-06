Samsung lancia One UI 8 Beta 2: tutte le novità

Prosegue senza sosta lo sviluppo di One UI 8, la nuova versione dell’interfaccia di Samsung che porterà il nuovo Android 16 su smartphone e tablet della serie Galaxy. La compagnia coreana, infatti, ha pubblicato in queste ora la seconda beta per permettere a tutti gli sviluppatori (e curiosi) di testare in anticipo le novità.

Poche novità, ma tanti bug risolti con la seconda beta di One UI 8 per Galaxy S25

Crediti: Samsung

One UI 8 Beta 2 (build ZYF3) è disponibile da oggi per Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus e Galaxy S25 Ultra. Il nuovo aggiornamento ha un peso di circa 1.2 GB tramite OTA, ma non introduce particolari novità: questa nuova patch, infatti, sembra orientata maggiormente alla risoluzione di bug e problemi riscontrati dagli utenti in questi giorni. Di seguito il changelog completo.

Nuove funzionalità

Aggiunta la funzionalità di feedback degli utenti per migliorare le prestazioni dell’interprete

Bug risolti:

Risolto il problema di allineamento del testo “Now brief” e il problema persistente della schermata del briefing mattutino

Icona widget batteria migliorata

Risolto il problema con l’aumento delle dimensioni del widget nella schermata di blocco

Risolto un errore intermittente nella schermata di riconoscimento delle impronte digitali e degli errori di riconoscimento

Risolti errori intermittenti di sblocco tramite impronta digitale e malfunzionamenti nello spostamento dei file nella Cartella Protetta

Risolto il problema con l’abbassamento del volume durante una chiamata Bluetooth in un veicolo

Risolto il problema per cui non si sentiva alcun suono quando arrivava una notifica durante il gioco

Risolti errori non funzionanti negli sfondi meteo e orari di Galaxy AI

Risolto il problema che impediva di tornare indietro quando il riconoscimento dei gesti era abilitato

Risolto il problema della scomparsa dell’icona Air Command quando la S Pen viene staccata

Risolto il problema per cui il suono della sveglia non suonava quando l’app Orologio non veniva aggiornata dopo l’aggiornamento Beta

Stabilizzazione SW tramite aggiornamenti di molte app, inclusa l’app Fotocamera

Molti altri miglioramenti

Gli utenti possono installare questa nuova versione di One UI 8 effettuando l’iscrizione al nuovo Beta Program attraverso l’app Samsung Members. Nel caso in cui siate già iscritti, è possibile installare l’aggiornamento OTA tramite le impostazioni di sistema.