One UI 8.5: quali smartphone Samsung riceveranno l’aggiornamento di mezzo?

Con il lancio dei pieghevoli di Samsung arriverà anche la nuova versione dell’interfaccia proprietaria del brand, la One UI 8.0 (con Android 16). Nonostante manchino ancora alcune settimane al debutto si guarda già alla One UI 8.5, in dirittura d’arrivo prima del previsto: c’è già una lista degli smartphone Samsung supportati, in attesa di saperne di più in via ufficiale.

Ecco la lista dei Samsung che dovrebbero ricevere l’aggiornamento a One UI 8.5

Crediti: Samsung

L’attuale One UI 7 è stata rilasciata in ritardo rispetto alla solita tabella di marcia di Samsung: per questo motivo l’azienda ha deciso di saltare qualsiasi versione intermedia, passando direttamente alla 8.0.

Inoltre, secondo varie indiscrezioni, sembra che dal prossimo aggiornamento in poi ci sarà un cambio di numerazione: anziché rilasciare la versione 8.1 (come avviene da tempo per l’UI del brand) pare che arriverà direttamente la One UI 8.5 come release di mezzo.

L’update, basato su Android 16, dovrebbe arrivare tra un po’ di tempo ma i lavori sono già in corso. In rete c’è già una lista provvisoria che anticipa quali smartphone e tablet Samsung dovrebbero ricevere l’aggiornamento.

Smartphone e tablet supportati

Serie Galaxy S

Samsung Galaxy S25, S25+, S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Serie Galaxy Z

Samsung Galaxy Z Fold 7 (inedito)

Samsung Galaxy Z Flip 7 (inedito)

Samsung Galaxy Z Flip 7 SE (inedito)

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Serie Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+

Samsung Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+

Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Samsung Galaxy Tab A9, Tab A9+

Samsung Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro

Serie Galaxy A

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A56, A55, A54, A53

Samsung Galaxy A36, A35, A34, A33

Samsung Galaxy A26, A25, A24, A12

Samsung Galaxy A16 (4G/5G), A15 (4G/5G), A14 (4G/5G)

Samsung Galaxy A06 (4G/5G)

Serie Galaxy M

Samsung Galaxy M56, M55, M55, M54, M53

Samsung Galaxy M35, M34, M33

Samsung Galaxy M16, M15

Samsung Galaxy M06, M05

Serie Galaxy F

Samsung Galaxy F56, F55, F54

Samsung Galaxy F34

Samsung Galaxy F16, F15, F14 (4G)

Samsung Galaxy F06, F05

Serie Galaxy XCover

Samsung Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Quando esce One UI 8.5?

Crediti: Samsung

Come anticipato anche a inizio articolo, la prossima versione della One UI sarà presentata ufficialmente a luglio insieme a Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7. Quindi tutta l’attenzione è focalizzata su questa release, attualmente in fase beta su vari modelli.

Comunque i valori su One UI 8.5 sarebbero già in corso: il lancio dovrebbe avvenire a gennaio 2026, insieme agli smartphone della serie Galaxy S26. Il roll out per gli altri modelli potrebbe iniziare a marzo 2026, ma per ora si tratta di ipotesi.