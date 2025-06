Samsung Health diventerà a pagamento? Per alcune novità ci sarà da sborsare

Con l’aggiornamento a One UI 8 Watch, Samsung ha annunciato quattro nuove funzionalità dedicate ai suoi indossabili più recenti. Si tratta di feature pensate per chi vuole informazioni ancora più approfondite su salute e fitness, una novità che apre le porte ad un nuovo scenario. Samsung Health potrebbe diventare a pagamento?

Samsung Health potrebbe introdurre un piano in abbonamento: lo conferma la stessa azienda

Crediti: Samsung

Guida al sonno, Carico Vascolare, Allenatore per la corsa e Indice antiossidanti: sono queste le nuove funzionalità in arrivo per gli orologi Samsung, in alcune di queste disponibili solo per Watch 7, Watch Ultra e superiori (dato che necessitano di sensori più recenti).

Da un lato possiamo notare come le funzioni legate a salute e fitness stiano diventando sempre più precise e mirate ma dall’altro abbiamo uno scorcio di quello che ci aspetta.

Nel corso di un’intervista Hon Pak, vicepresidente senior di Samsung, ha rivelato che l’azienda sta esplorando varie ipotesi. Tra queste, l’introduzione di un abbonamento premium per Samsung Health, un sistema simile a FitBit Premium e Connect Plus di Garmin.

Crediti: Samsung

Probabilmente si tratterà di un abbonamento mensile per sbloccare nuove funzionalità ed accedere ad allenamenti e sessioni personalizzati ed altri vantaggi, da affiancare al piano gratuito attualmente disponibile.

Non è da escludere che alcune feature saranno incluse gratuitamente con i nuovi smartwatch (la serie Galaxy Watch 8 e Watch Ultra 2025) mentre per i modelli meno recenti sarà necessario pagare.

Per il momento non c’è niente di concreto ma comunque si tratta di una possibilità, dato che viene rivelata dalla stessa Samsung.