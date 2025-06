Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7: trapela il prezzo in Italia e ci sono pessime notizie

Il mese di luglio vedrà il lancio dei nuovi top di gamma pieghevoli di Samsung: Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 sono quasi senza segreti ed ora si aggiunge un ennesimo tassello. I prezzi italiani sono finiti in rete e sicuramente non vi piaceranno: ci saranno dei rincari per entrambi i modelli rispetto alla generazione passata.

Quanto costeranno Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7: ecco i possibili prezzi in Italia

Crediti: Androidheadlines

L’indiscrezione sul possibile prezzo di Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 arriva da uno store online italiano, con cifre comprensive di IVA. In base a quanto emerso ci sarà un aumento rispetto al lancio dei precedenti Z Fold 6 e Z Flip 6, ma come al solito è bene attendere dettagli ufficiali.

Di seguito trovate prezzi leak e configurazioni:

Z Fold 7 da 256 GB – 2.227€

Z Fold 7 da 512 GB – 2.309€

Z Flip 7 da 512 GB – 1.425€

Ecco invece i prezzi al lancio degli attuali pieghevoli del colosso tech:

Z Fold 6 da 256 GB – 2.099€

Z Fold 6 da 512 GB – 2.219€

Z Fold 6 da 1 TB – 2.459€

Z Flip 6 da 256 GB – 1.279€

Z Flip 6 da 512 GB – 1.399€

Dal punto di vista delle novità l’aumento potrebbe essere giustificato: Z Fold 7 sarà molto più sottile rispetto al predecessore mentre Z Flip 7 metterà da parte il display esterno “a cartella” in favore di un pannello tutto schermo. Tuttavia questi rincari sembra un po’ troppo salati, specialmente per quanto riguarda il modello maggiore

La presentazione dei nuovi pieghevoli è fissata per il 9 luglio, quindi non resta che attenere il prossimo Samsung Unpacked per scoprire i prezzi ufficiali. Stavolta dovrebbe trovare spazio anche l’inedito Z Flip 7 FE: per la prima volta ci sarebbe un pieghevole “economico”, anche per ora mancano proprio i dettagli sul prezzo.