Samsung Galaxy Z Fold 7 diventa Ultra? Una nuova app spegne i rumor

Dopo il primo teaser per i nuovi pieghevoli di Samsung, in rete si è acceso il dibattito su un possibile cambio di nome per il modello Z Fold 7. L’azienda coreana, infatti, con la prima apparizione del nuovo foldable non ha mai citato direttamente il nome di Fold 7, ma soltanto quello di un misterioso “Galaxy Ultra“, accendendo così la curiosità degli utenti. Un’app ufficiale, tuttavia, potrebbe aver fatto maggiore chiarezza su quelli che saranno i nomi dei nuovi smartphone.

Una nuova app di Samsung conferma i nomi per Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7

Crediti: Samsung Galaxy Store

Sul Galaxy Store, l’app store proprietario di Samsung, in queste ore è apparsa una nuova app chiamata “Samsung Internet Browser for Fold7 and Flip7“, che dovrebbe praticamente fugare ogni dubbio su quelli che potrebbero essere i nomi dei nuovi pieghevoli. Senza tante sorprese, quindi, gli smartphone prenderanno il nome di Samsung Galaxy Z Fold 7 e Samsung Galaxy Z Flip 7, ma questo non esclude la possibile presenza di un modello Ultra.

Il motivo del lancio di questa nuova versione del browser potrebbe essere quella di adattare l’app fin da subito a One UI 8 e Android 16, dato che i foldable saranno i primi smartphone di Samsung a debuttare con l’inedito sistema operativo. Per quanto riguarda invece il modello Ultra, è possibile che Samsung stia lavorando ad una versione potenziata o “speciale” di Galaxy Z Fold 7, ma le notizie in merito per il momento sono molto scarse.

Per scoprire la verità, quindi, bisognerà attendere l’annuncio ufficiale dell’evento Unpacked che si terrà, con tutta probabilità, questa estate.