Samsung Galaxy Z Fold 7 sta arrivando: ecco il primo teaser “Ultra experience”

Con i rumor che suggeriscono sempre più frequentemente un possibile evento Unpacked nel mese di luglio, oggi è arrivato quello che sembra essere il primo teaser ufficiale per il nuovo Galaxy Z Fold 7 di Samsung. Seppur non citando mai il nome dello smartphone, la compagnia coreana ha mostrato quella che dovrebbe essere la silhouette del pieghevole di nuova generazione.

Galaxy Z Fold 7 è dietro l’angolo e Samsung lancia il primo teaser

Crediti: Samsung

Con un post intitolato “Il prossimo capitolo di Ultra”, Samsung ha voluto spiegare un po’ quella che è la filosofia dietro al design dei suoi prodotti: “Per anni, Samsung ha ascoltato le richieste degli utenti, che chiedevano schermi più grandi, fotocamere migliori e nuovi modi per connettersi e creare. La richiesta è chiara: un’esperienza Ultra che vada oltre un semplice elenco di funzionalità aggiornate in un formato più piccolo e portatile“.

Il post è accompagnato anche un breve filmato che mostra il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 7 che si apre, senza però mostrare alcun dettaglio aggiuntivo se non i bordi dello smartphone che potrebbe risultare essere il più sottile al mondo. La compagnia, come accennato in precedenza, non cita mai il nome del nuovo dispositivo come lo conosciamo, ma fa menzione unicamente di Galaxy Ultra: sembra difficile che possa arrivare un cambio di nomenclatura per la serie fold, ma per scoprire la verità bisognerà attendere ancora qualche settimana.

