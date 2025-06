Questo Samsung Galaxy Z Flip arriva dal futuro, con ben tre display integrati

Il nuovo brevetto depositato da Samsung mostra quello che potrebbe essere un futuro Samsung Galaxy Z Flip, con una caratteristica inedita. Tuttavia rispetto ad altre soluzioni non sembra una funzionalità troppo fantascientifica o troppo avanzata, ed effettivamente non sarebbe strano vederla in un futuro non troppo lontano.

Samsung Galaxy Z Flip guadagna un display aggiuntivo, in questo brevetto depositato dal colosso tech asiatico

Crediti: 91mobiles

Il brevetto in questione mostra un ipotetico Samsung Galaxy Z Flip dotato di un terzo display posizionato lungo il bordo superiore. All’interno trova spazio il solito pannello pieghevole, all’esterno un ampio schermo che ricopre una porzione del pannello (inglobando la doppia fotocamera ed il flash LED).

La sorpresa è presente sul bordo superiore della scocca: il frame perimetrale è interrotto da un sottile display curvo, utile per visualizzare alcune informazioni basilari. Le immagini del brevetto mostrano varie colorazioni, che rispecchiano la percentuale di carica della batteria (blu per il 90%, giallo per il 50% e rosso per il 10%).

Crediti: 91mobiles

Non è da escludere che il pannello sia pensato anche per visualizzare le icone delle applicazioni (alla ricezione delle notifiche) o altri elementi che al momento non solo emersi. Purtroppo non ci sono altri dettagli: lungo il profilo dello smartphone si intravedono speaker, microfono e una porta USB-C, ma mancano informazioni su funzionalità e caratteristiche aggiuntive.

Trattandosi di un brevetto non è sicuro che questo design troverà spazio a livello commerciale: al massimo certi dispositivi si tramutano in prototipi, ma spesso restano delle idee su carta.

Crediti: 91mobiles

Comunque a dispetto di altri brevetti eccessivamente futuristici, un design di questo tipo per Samsung Galaxy Z Flip risulta credibile. In fondo prossimamente sarà svelato il primo tri-fold di Samsung, quindi non è da escludere che il colosso tech sia alla ricerca di altri formati anche per la serie di flip phone.

L’azienda è al lavoro anche su uno smartphone arrotolabile, un altro esempio di form factor compatto che potrebbe sostituire o affiancare la gamma flip.