Samsung Galaxy Z Flip 7 brilla nella versione corallo: c’è anche Z Flip 7 FE nelle nuove immagini

Si torna a parlare dei nuovi pieghevoli di Samsung ma stavolta c’è una novità: Galaxy Z Flip FE diventa ancora più tangibile con i render stampa leak, che mostrerebbero design e colorazioni del primo pieghevole economico del brand asiatico.

Samsung Galaxy Z Flip 7 e Z Flip 7 FE nelle nuove immagini render: svelate le colorazioni di entrambi i pieghevoli

Crediti: Evan Blass (evleaks) Crediti: Evan Blass (evleaks) Crediti: Evan Blass (evleaks)

Le immagini render pubblicate da Evan Blass – insider tra i più affidabili sulla piazza – sono le stesse di alcuni giorni fa, ma con alcune aggiunte. Oltre alle colorazioni Blue Shadow e Jet Black stavolta viene mostrata anche la versione Coral Red di Samsung Galaxy Z Flip 7, che piacerà agli amanti dei colori più appariscenti.

Il dispositivo presenta una look rinnovato, con un ampio display esterno che mette da parte il design “a cartella” in favore di un pannello tutto schermo. Le novità non riguarderanno solo il design dato che il flip phone dovrebbe essere il primo con Exynos 2500, fresco di annuncio da parte di Samsung.

Crediti: Evan Blass (evleaks) Crediti: Evan Blass (evleaks)

Inoltre l’insider mostra anche i press render di Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: per la prima volta il colosso tech asiatico dovrebbe lanciare un pieghevole economico. Il formato scelto sarebbe quello flip e il nome un rimando alla celebre serie FE, che ha sempre un posto nel cuore degli appassionati.

In questo caso avremmo un look simile a quello di Z Flip 6, con il già citato display esterno a forma di cartella. Una scelta per differenziare i due nuovi pieghevoli a conchiglia e lo stesso vale anche per i colori: il modello FE sarebbe disponibile solo in nero e in bianco.

L’evento Unpacked estivo non ha ancora una data, tuttavia si vocifera che la presentazione dei nuovi pieghevoli si terrà il prossimo 9 luglio. Oltre ai due modelli visti finora ci sarà anche Galaxy Z Fold 7, insieme alla serie Watch 8 e Watch Ultra 2025.