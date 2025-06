One UI 8 arriva su Galaxy Watch: tutte le novità della beta

Il programma Beta dedicato all’ultima incarnazione dell’interfaccia di Samsung è arrivato alla seconda versione ed ora arrivano novità anche per gli indossabili. La serie Samsung Galaxy Watch comincia a ricevere One UI 8 Beta con alcune aggiunte: vediamo quali saranno le nuove funzionalità per gli orologi del brand.

Samsung Galaxy Watch: arriva One UI 8 Beta con nuove funzionalità

Crediti: Samsung

Le nuove funzioni saranno disponibili sulla prossima serie di Samsung Galaxy Watch con One UI 8 Watch: grazie al programma beta è possibile provare in anteprima queste novità a partire da questo mese, ma per ora la possibilità è limitata agli utenti USA e della Corea del Sud.

Le nuove funzionalità di Samsung Health offrono un feedback immediato sullo stato di salute, incoraggiando il mantenimento delle buone abitudini grazie a ricompense o segnali di allerta che mostrano l’impatto immediato dei comportamenti.

La Guida al sonno offre strumenti aggiuntivi per migliorare la qualità del sonno, suggerendo un orario ottimale per andare a dormire in base al tuo stile di vita e ai tuoi pattern di sonno, accompagnato da promemoria che ti aiutano a rispettarlo.

Analizzando i tuoi pattern di sonno degli ultimi tre giorni, la funzionalità valuta il tuo bisogno di pressione del sonno e il ritmo circadiano, al fine di calcolare un orario per coricarsi che massimizzi lo stato di vigilanza il giorno successivo.

Particolarmente utile per chi cerca di recuperare una routine regolare dopo periodi di orari irregolari o differenze tra giorni feriali e fine settimana.

Crediti: Samsung

Ora Galaxy Watch misura il Carico Vascolare, ovvero lo stress sul sistema vascolare durante il riposo.

Il sistema vascolare trasporta ossigeno e nutrienti e rimuove scorie: un buon indicatore della salute cardiaca. Durante il sonno, lo stress vascolare dovrebbe naturalmente diminuire; fluttuazioni eccessive possono avere un impatto negativo.

Basta indossare l’orologio di notte per ricevere dati sullo stato del tuo sistema cardiovascolare. Inoltre, grazie alla connessione tra i vari aspetti della salute, riceverai suggerimenti su come migliorare abitudini relative a sonno, esercizio e gestione dello stress.

Crediti: Samsung

L’Allenatore per la corsa è un valido alleato per i runner: molti, infatti, incorrono in infortuni a causa di un carico di allenamento eccessivo o di una preparazione non adeguatamente strutturata.

La nuova funzione aiuta a completare maratone in sicurezza con un programma d’allenamento a intensità ottimale, ideale anche per i principianti.

Fornisce motivazione e guida in tempo reale, creando un programma personalizzato basato sul tuo livello di forma fisica per aiutarti a raggiungere i tuoi obbiettivi.

Basta correre per 12 minuti indossando l’orologio: l’algoritmo analizzerà la tua prestazione e ti assegnerà un livello da 1 a 10. Riceverai un piano di allenamento personalizzato per 5K, 10K, mezza maratona o maratona completa basato sul tuo livello. Completando gli allenamenti, migliorerai e sbloccherai sfide successive.

Crediti: Samsung

L’Indice antiossidanti è un’altra funzione utile per i più attenti alla salute: alcuni comportamenti, come il consumo di alcol, il fumo, l’esposizione ai raggi UV, lo stress e la mancanza di sonno, possono accelerare i processi legati all’età, aumentando la presenza di radicali liberi nell’organismo.

Queste molecole instabili danneggiano le cellule e favoriscono un deterioramento precoce. Gli antiossidanti, nutrienti presenti in molti alimenti salutari, neutralizzano i radicali liberi, contribuendo a prevenire malattie croniche e a sostenere un invecchiamento sano.

I nuovi dispositivi Samsung possono misurare i carotenoidi (antiossidanti) presenti nella pelle, ovvero gli antiossidanti, presenti in frutta e verdura di colore verde e arancione, che contrastano i radicali liberi e favoriscono un invecchiamento sano.

Galaxy Watch utilizza un sensore BioActive avanzato, attivato dalla luce, che misura i carotenoidi in soli cinque secondi: una novità assoluta nel settore. La salute è il risultato di tanti piccoli cambiamenti. Questi dati riflettono cambiamenti comportamentali. Ad esempio, bere succo di carota può far emergere variazioni nell’indice, offrendo così uno stimolo a adottare abitudini più sane.

La funzione è disponibile solo su Galaxy Watch Ultra o modelli successivi.