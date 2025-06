Samsung Galaxy Watch 8 Classic: queste foto leak “confermano” il nuovo design

L’Unpacked estivo sarà il palcoscenico dei nuovi pieghevoli Samsung, ma ci sarà spazio anche per altre novità. Tra queste anche l’ultima gamma di indossabili, a cui si aggiungerà (dopo un anno di silenzio) Samsung Galaxy Watch 8 Classic. Eccolo nelle prime immagini dal vivo: si tratta di un prototipo ma questo dovrebbe essere il design finale.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic nelle prime immagini dal vivo: ecco com’è fatta la nuova serie di indossabili

Crediti: eBay

Curiosamente le foto del prototipo dello smartwatch hanno fatto capolino su eBay: il nuovo design era già stato anticipato da alcune immagini presenti all’interno del software One UI 8, ma ora il cambio di stile si fa più tangibile.

Quest’anno Samsung dovrebbe cambiare le cose, lanciato una serie di indossabili dal design squadrato, molto simile a quello di Galaxy Watch Ultra (mentre Watch 7 e precedenti hanno un corpo rotondo).

Crediti: eBay Crediti: eBay

E dopo i primi dettagli e perfino dei render, ora c’è un riscontro reale con delle presunte foto. Il protagonista sarebbe Samsung Galaxy Watch 8 Classic: questo modello dovrebbe ritornare dopo aver saltato una generazione, quindi a due anni dall’uscita di Galaxy Watch 6 Classic.

Questa categoria è ispirata al look degli orologi subacquei, con una lunetta rotante utile per misurare il tempo trascorso a partire da un evento specifico (è utilizzata principalmente per le immersioni).