Samsung Galaxy Tab S11 Ultra continuerà la nuova tradizione: niente Exynos e Qualcomm

Il nuovo tablet premium della casa asiatica sarebbe stato avvistato su Geekbench, confermando la nuova tradizione iniziata lo scorso anno. Ecco i primi dettagli su Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, in arrivo nel corso dei prossimi mesi: Geekbench “conferma” il chipset che troveremo a bordo e non solo.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra avrà a bordo il Dimensity 9400+: lo svelano i primi benchmark

Crediti: @yabhishekhd (X)

Il dispositivo sarebbe apparso su Geekbench con la sigla SM-X736B ma non è presente il nome commerciale. Comunque viste le specifiche i dubbi sarebbero pochi: Samsung Galaxy Tab S11 Ultra sembra continuare la tradizione iniziata lo scorso anno, che vede l’assenza di SoC Exynos e Qualcomm.

Il precedente Tab S10 Ultra è stato il primo modello con chip MediaTek (Dimensity 9300+) ed ora emerse lo stesso anche per il suo successore. Secondo i benchmark il tablet avrà dalla sua il nuovo Dimensity 9400+, attuale soluzione di punta del produttore taiwanese.

3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,73 GHz – Cortex X925 3 x 3,3 GHz – Cortex X4 4 x 2,4 GHz – Cortex A720

GPU Immortalis-G925 MC12

Dai benchmark emergono anche la presenza di 12 GB di RAM e di Android 16 lato software (e quindi di One UI 8). Probabilmente anche Galaxy Tab S11+ avrà le stesse specifiche e potrebbe differire per le dimensioni del display e della batteria.

Non c’è ancora una data d’uscita ma è probabile che i due tablet faranno capolino entro fine settembre, come avvenuto per l’attuale generazione.