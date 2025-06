Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe perdere la S Pen, ma per una buona ragione

Quest’anno abbiamo assistito ad un ridimensionamento della S Pen, con meno funzionalità rispetto alla scorsa generazione. Il colosso tech asiatico sostiene che lo stilo non scomparirà eppure le indiscrezioni sono contrastanti ed è sempre più tangibile la possibilità che Samsung Galaxy S26 Ultra possa arrivare senza l’iconica S Pen integrata.

Samsung Galaxy S26 Ultra senza S Pen: è arrivato il momento di dire addio all’iconico stilo integrato?

Samsung Galaxy S25 Ultra

Con la scomparsa della serie Note, gli appassionati di Samsung hanno trovato un degno sostituto nel modello Ultra della gamma: il flagship presenta uno schermo con dimensioni generose e il supporto allo stilo; inoltre è dotato di un alloggiamento per la S Pen, fornita direttamente in dotazione senza esborsi aggiuntivi.

Tuttavia la nuova versione dello stilo non presenta il Bluetooth e quindi manca di alcune funzionalità: un taglio che non è stato visto di buon occhio da una parte dei fan, ma Samsung ha assicurato che la S Pen non sarà eliminata.

Questa potrebbe essere solo una parte della verità: le indiscrezioni più recenti sostengono che il prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra non avrà più lo spazio per la S Pen, la quale non verrà inclusa nella dotazione.

Non è ancora chiaro se il dispositivo supporterà o meno lo stilo, ma non è da escludere un approccio morbido da parte dell’azienda. Probabilmente il flagship supporterà lo stilo, ma questo dovrà essere acquistato a parte.

Il motivo dietro questo cambiamento del prossimo Ultra potrebbe essere positivo per alcuni: liberare spazio per una batteria più capiente. Attualmente Galaxy S25 Ultra monta un’unità da 5.000 mAh con ricarica da 45W (wireless da 15W), mentre il futuro top di gamma dovrebbe avere dalla sua una soluzione da 5.500 mAh.

Resta da vedere se Samsung implementerà la tecnologia al silicio-carbonio (con batterie sottili ma ad alta capacità) oppure se continuerà ad utilizzare quella solita agli ioni di litio.

Cosa aspettarsi da Samsung Galaxy S26 Ultra

Batteria da 5.500 mAh con ricarica da 45W e wireless da 15W

SoC Exynos 2600 oppure Snapdragon 8 Elite 2 (ci sono voci discordanti)

Tripla fotocamera da 200 + 50 + 200 MP con OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico con zoom ottico 4X (quindi con un sensore in meno)

Fotocamera principale con apertura variabile