Samsung Galaxy S26 Ultra non brillerà per batteria e ricarica, nemmeno il primo tri-fold

Si torna a parlare di Samsung Galaxy S26 Ultra e ancora una volta guardiamo alla batteria del prossimo top di gamma. No, molto probabilmente non sarà un Battery Phone e anche la ricarica rapida potrebbe non essere così sorprendente. Inoltre spuntano nuovi indizi anche sul tri-fold di Samsung, un dispositivo da cui non possiamo che aspettarci grandi cose.

Samsung Galaxy S26 Ultra, nuovi dettagli su batteria e ricarica del super flagship

Galaxy S25 Ultra – Crediti: Samsung

Per quanto riguarda Samsung Galaxy S26 Ultra, un insider già noto per le sue anticipazioni sul top di gamma, sottolinea ancora una volta che non avremo a che fare con un flagship dalla super batteria.

Probabile che la nuova serie adotti batterie al silicio-carbonio, ma a differenza di quanto avviene con gli altri produttori sarebbe inutile avere aspettative elevate. Il prossimo Ultra dovrebbe avere dalla sua un’unità da 5.500 mAh, di poco superiore rispetto ai 5.000 mah di Galaxy S25 Ultra.

In realtà, per essere ancora più precisi, l’insider parla di “sotto i 5.400 mAh”. Anche la ricarica non dovrebbe presentare stravolgimenti; il leaker si limita a smentire il supporto ai 65W quindi non è da escludere che riavremo una soluzione da 45W (e wireless da 15W).

E ce n’è anche per il tri-fold di Samsung

Mate XT – Crediti: Huawei

Intanto ci sarebbero novità anche per il primo tri-pieghevole Samsung e anche in questo caso non sarebbero buone notizie. Il dispositivo sarebbe stato certificato dall’ente 3C con la sigla SM-F9680 ed il supporto alla ricarica da 25W.

Già da aprile si vociferava di una potenza di ricarica non esaltante, ma con una certificazione diventa quasi una certezza.

Si vocifera poi di una batteria inferiore ai 5.000 mAh; insomma, specifiche di certo inferiori rispetto al tri-fold Huawei Mate XT (5.600 mAh, 66W cablata, 50W wireless).

Il tri-pieghevole di Samsung non ha ancora una data: alcuni leaker guardano al 2026 mentre ci sono indizi che fanno sospettare un debutto entro fine anno.