Samsung Galaxy S25 FE mostrato da Onleaks: ecco il nuovo flagship economico

Nonostante la serie Galaxy S25 conti la bellezza di quattro modelli, il colosso tech asiatico non avrebbe ancora finito. Da tempo si vocifera dell’uscita di Samsung Galaxy S25 FE ed ora le cose si fanno più tangibili grazie alle immagini render pubblicate da Onleaks, insieme ad un assaggio delle specifiche.

Samsung Galaxy S25 FE nelle prime immagini render: il design è stato svelato da Onleaks

Come al solito ricordiamo che si tratta di concept render e non di immagini ufficiose: il noto insider, solitamente affidabile, crea delle bozze sulla base di quanto visto o scoperto.

Il presunto Samsung Galaxy S25 FE non mostra sorprese: il design resterebbe invariato rispetto a S24 FE e alla gamma S25, nel perfetto spirito della serie. Ancora una volta ci sarebbe un pannello AMOLED da 6,7″, stavolta con una luminosità di picco di 2.600 nit (contro i 1.900 nit della versione attuale).

Ci sono delle incertezze in merito al comparto tecnico: secondo alcuni ci sarà l’Exynos 2400e (il SoC di S24 FE) oppure l’Exynos 2400; in alternativa si guarda al Dimensity 9400 di MediaTek.

Comunque ci sarebbe una gradita novità per la selfie camera: dopo 2 anni con un sensore da 10 MP a questo giro ci sarebbe lo stesso modulo da 12 MP del resto della famiglia S25. Non ci sono indizi sulla fotocamera principale e non è da escludere che possa restare invariata.

L’arrivo di Samsung Galaxy S25 FE è una sorpresa a metà: in molti sostenevano che l’introduzione di S25 Edge non avrebbe impattato sulla serie FE, essendo due target diversi.

La presentazione dovrebbe avvenire verso la fine del terzo trimestre dell’anno o al massimo all’inizio del quarto. L’attuale S24 FE è stato lanciato lo scorso 27 settembre, quindi il periodo d’uscita potrebbe essere molto simile.

Scheda tecnica presunta