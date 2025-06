Samsung Galaxy S25 Edge è super sottile, ma è anche resistente?

Con i suoi 5,8 mm di spessore Samsung Galaxy S25 Edge è il top di gamma della serie più sottile. Lo smartphone accontenta chi cerca un dispositivo maneggevole (e leggero) ma senza rinunce, eppure c’è ancora un aspetto da valutare. Quanto è resistente il nuovo modello Edge? La risposta arriva dal canale YouTube JerryRigEverything che mostra il telefono alle prese con i “soliti” e brutali test di resistenza.

Samsung Galaxy S25 Edge alle prese con i test di resistenza: il top di gamma ultrasottile è sopravvissuto?

Crediti: JerryRigEverything

Dopo aver saggiato le capacità di OPPO Find X8 Ultra solo pochi giorni fa, ecco che subito il turno di un nuovo modello. Stavolta tocca a Samsung Galaxy S25 Edge e sicuramente c’è un po’ di curiosità intorno a questo device. Il top di gamma ultrasottile ha resistito ai vari test di resistenza?

Il nuovo Gorilla Glass Ceramic 2 si comporta come ci si aspetterebbe: la prova dei graffi mostra i primi segni intorno al livello 6 della scala di Mohs, mentre i solchi veri e propri arrivano al livello 7. Nulla di insolito, ma un risultato in linea con gli altri top di gamma.

Il pannello è stato esposto per circa 30 secondi alla fiamma di un accendino e nonostante ciò non si sono verificati danni permanenti al display. Infine, la sfida più temuta, ossia il test di piegatura. Samsung Galaxy S25 Edge ha resistito degnamente alle sollecitazioni: il corpo non si è spezzato e tutto funziona regolarmente, solo l’impermeabilità risulta compromessa.

La struttura del telefono è realizzata in titanio, che garantisce ottimi risultati in termini di leggerezza e di robustezza. Quasi sicuramente è grazie all’utilizzo di questo materiale che il corpo sottile non si è spezzato in due metà.