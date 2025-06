Samsung produrrà meno Galaxy S25 Edge: il flagship ultrasottile non convince?

Un report sostiene che le vendite del primo top di gamma ultrasottile siano al di sotto delle aspettative: un duro colpo che avrebbe addirittura spinto Samsung a diminuire la produzione. Ma come mai Samsung Galaxy S25 Edge non decolla? È il suo particolare formato a non convincere o potrebbe esserci dell’altro?

Samsung Galaxy S25 Edge non decolla: saranno prodotte meno unità ma per ora è ancora tutto in divenire

Crediti: Samsung

Il report in questione arriva dalla Corea del Sud da una testata solitamente molto affidabile: Samsung avrebbe “considerevolmente diminuito” il numero di unità di Galaxy S25 Edge, una notizia non proprio entusiasmante per il nuovo arrivo (lanciato in vari mercati internazionali il 13 maggio).

Secondo quanto riportato, solitamente i nuovi smartphone hanno una finestra di circa tre mesi per consolidare le vendite; nel caso di S25 Edge, ci sarebbero già stati segnali negativi in poco più di un mese dal debutto.

Questo presunto insuccesso (parliamo pur sempre di un report) avrebbe degli effetti sui piani a lungo termine di Samsung. Il nuovo modello Galaxy Edge sarebbe stato il candidato perfetto per sostituire Galaxy S Plus: il flagship di mezzo non venderebbe bene come la versione base e quella Ultra, quindi sarebbe stata sul tavolo l’idea di sostituirlo con il formato ultrasottile.

A questo punto resta da vedere se le vendite miglioreranno nel corso dell’anno ma, soprattutto, se ci sarà un Samsung Galaxy S26 Edge.

Il motivo di questo scarso interesse da parte del pubblico potrebbe essere uno, ossia il prezzo. Abbiamo recensito per voi Samsung Galaxy S25 Edge ed effettivamente è stato in grado di regalarci delle grandi soddisfazioni: il formato ultrasottile convince e i compromessi rispetto ai fratelli maggiori non risultano eccessivi.

Tuttavia parliamo di un modello da 1.299€, fino ad un massimo da 1.419€ per la versione da 512 GB: non proprio accessibile, specialmente perché si tratta della stessa fascia di Galaxy S25+ (1.189€ e 1.309€), virando leggermente verso Galaxy S25 Ultra (1.499€), senza considerare lo street price ma tenendo conto di quello di listino.

Comunque nei prossimi mesi dovrebbe essere lanciato Samsung Galaxy S25 FE, che potrebbe invece risultare vincente. I flagship economici della serie FE hanno sempre suscitato un certo fascino nel mondo Android quindi non è da escludere che anche a questo giro sarà un successo.