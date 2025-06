Nuovi leak sul tri-fold di Samsung: facciamo il punto della situazione

Il colosso tech asiatico sfiderà Huawei con il suo primo smartphone tri-fold, forse in arrivo entro fine anno. Ma cosa possiamo aspettarci dal tri-pieghevole di Samsung? Abbiamo raccolto per voi tutte le indiscrezioni finora, in modo da iniziare a tracciare il profilo di questo misterioso dispositivo: ecco quali potrebbero essere le sue caratteristiche, in attesa di dettagli ufficiali.

Samsung Galaxy G Fold potrebbe essere il primo tri-fold del brand: ecco tutto quello che sappiamo finora

Il nome del tri-pieghevole

Crediti: Samsung Crediti: Samsung

Lo scorso settembre Huawei Mate XT ha debuttato in Cina come primo smartphone tri-fold al mondo: un concentrato di stile ed eleganza che potrebbe rappresentare o un esperimento fine a sé stesso o il capostipite di un nuovo form factor per i telefoni.

Per scoprire come finirà dovremo per forza attendere che anche altri brand lancino il proprio tri-pieghevole. Attualmente Mate XT 2 è in lavorazione, ma anche Samsung sarebbe pronta a lanciare un dispositivo di questo tipo.

La sua esistenza è certa ma il nome non è stato ancora confermato. Secondo alcune voci il terminale potrebbe arrivare come Samsung Galaxy G Fold, prendendo ispirazione dal display G Flex (pieghevole verso l’interno in due punti).

Il prototipo mostrato al CES 2022 mostrava perfino un alloggiamento per la S Pen ma la versione finale potrebbe cambiare radicalmente.

Display, dimensioni e materiali

Un prototipo tri-fold – Crediti: Samsung

Purtroppo al momento i dettagli su Samsung Galaxy G Fold sono ancora nebulosi. Il tri-fold avrebbe un peso inferiore ai 300 grammi (Mate XT pesa 298 grammi) mentre il display dovrebbe misurare 9,96″ quando aperto e 6,54″ quando chiuso completamente.

Per fare un paragone, Mate XT presenta un pannello OLED LTPO in grado di passare da 6,4″ a 7,9″ e 10,2″: praticamente un tablet ma una volta chiuso ha le dimensioni di uno smartphone tradizionale.

"Tri-Fold Confirmed News"

No UDC (Under Display Camera)

Better Durability Thanks to "Titanium + Aluminium"

Snapdragon Only

16GB RAM https://t.co/RYYx1NbkLe — PandaFlash 𝕏 (@PandaFlashPro) June 24, 2025

Un insider sostiene che il tri-fold di Samsung non avrà una selfie camera sotto lo schermo: finora la tecnologia UDC (Under Display Camera) è stata utilizzata sui modelli della famiglia Fold ma pare che il prossimo Z Fold 7 ne farà a meno.

Mate XT – scusate, ma il paragone è d’obbligo – utilizza una selfie camera in un punch hole centrale, posizionata nella parte superiore della prima porzione del display (quella che da 6,4″ quando il pannello è chiuso).

Per i materiali, il dispositivo Samsung avrebbe un corpo ed una struttura in titanio e alluminio: ciò permetterebbe di avere un profilo resistente e leggero ma si tratta di una scelta premium (che impatterà sul prezzo).

Chipset

I dettagli delle specifiche tecniche sono ancora scarni: si vocifera di un chipset Snapdragon e di almeno 16 GB di RAM. Vista la natura top del telefono è probabile che si tratterà dello Snapdragon 8 Elite, ossia l’ultimo SoC di punta realizzato da Qualcomm.

Comunque è bene prendere il tutto con estrema cautela dato che per ora non ci sono informazioni ufficiali (e i leak sono ancora pochi).

Batteria e ricarica

Anche se sarà un concentrato di tecnologia, il tri-fold di Samsung non brillerà per batteria e ricarica: gli ultimi rumor non sono per nulla esaltanti dato che si parla di un’unità da 5.000 mAh ed il supporto ai 25W.

Scomodiamo di nuovo Mate XT citando la sua capiente batteria da 5.600 mAh con ricarica cablata da 66W e wireless da 50W, in un corpo sottile con uno spessore di 12,8 mm (chiuso) e 3,6 mm (completamente aperto).

Quando uscirà il primo tri-fold Samsung?

Crediti: Future, Techradar

Il tri-pieghevole Samsung Galaxy G Fold (il nome è ancora un semplice rumor) non ha ancora una data di presentazione. Nonostante ciò la sua esistenza è certa: l’azienda ha confermato di essere al lavoro su un terminale con questo formato già nel corso dell’evento Unpacked di gennaio 2025, ossia il palcoscenico della serie Galaxy S25.

Comunque ci sono voci contrastanti sull’uscita: quelle più drastiche sostengono che il debutto avverrà nel corso del 2026 mentre ci sono indizi che puntano ad un lancio entro fine anno.

Il 9 luglio si terrà l’evento Unpacked estivo, con la presentazione dei nuovi pieghevoli Z Fold 7 e Z Flip: potrebbe essere il palcoscenico ideale per mostrare un primo teaser, quindi teniamo le dita incrociate!