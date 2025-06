Samsung Exynos 2500 ufficiale a 3 nm: promette prestazioni al top!

Come un fulmine a ciel sereno, ecco fare capolino il nuovo chipset di punta realizzato da Samsung: Exynos 2500 è ufficiale dopo la miriade di indiscrezioni che ci hanno accompagnato per mesi. Andiamo a scoprire tutte le novità del SoC che quasi sicuramente vedremo a bordo di uno dei top di gamma pieghevoli in arrivo in estate.

Samsung Exynos 2500: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo chipset di punta

Crediti: Samsung

Il nuovo chipset arriva a più di un anno di distanza dal precedente Exynos 2400, ma presenta tutta una serie di miglioramenti. Si tratta del primo SoC di Samsung realizzato a 3 nm con il nodo GAA e dotato di un’architettura deca-core con una frequenza massima di clock di 3,3 GHz ed una GPU Xclipse 950 (su base RADNA 3 di AMD). Di seguito trovate una panoramica delle specifiche.

Processo: GAA a 3 nm

CPU: deca-core 1 x Cortex-X5 a 3,3 GHz 2 x Cortex-A725 a 2,74 GHz 5 x Cortex-A725 a 2,36 GHz 2 x Cortex-A520 a 1,8 GHz

GPU: Samsung Xclipse 95

RAM: LPDDR5X

Display: fino a 4K/WQUXGA 120 Hz

AI engine con NPU 24K MAC (2-GNPU+2-SNPU) e DSP

Archiviazione: UFS 4.0

Connettività: rete cellulare 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

GPS: GNSS

Fotocamere: singola max 320 MP, singola 108 MP a 30 fps, doppia 64 + 32 MP

Video: 8K a 30 fps, decodifica 8K 60 fps

L’Exynos 2500 promette prestazioni multi-core della CPU più veloci del 15%, una NPU ancora più performante (del 39%) ed una frame rate più fluido (del 28%) per i giochi che utilizzano il ray tracing.

Non è stato ancora confermato il primo smartphone con a bordo il nuovo SoC ma viste le indiscrezioni precedenti diamo per scontato che si tratterà del pieghevole a conchiglia Samsung Galaxy Z Flip 5.

Il lancio del flip phone sarebbe previsto nel corso del mese di luglio, insieme a Galaxy Z Fold 7 (che però avrebbe dalla sua lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy).