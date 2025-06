Redmi K80 Ultra senza segreti: come sarà il nostro Xiaomi 15T Pro

Manca pochissimo al lancio di Redmi K80 Ultra, top di gamma in arrivo in Cina ma che suscita tanta curiosità anche in noi occidentali. Il dispositivo, infatti, dovrebbe arrivare in versione Global come Xiaomi 15T Pro: ecco cosa possiamo aspettarci grazie al mix tra conferme ufficiali e indiscrezioni.

Redmi K80 Ultra tra conferme ufficiali e leak: ecco la scheda tecnica completa di Xiaomi 15T Pro

Crediti: Weibo

Mentre Xiaomi ha confermato vari dettagli sul prossimo Redmi K80 Ultra, ecco fare capolino un leak bello corposo, con tutte le specifiche del top di gamma. Mosso dal Dimensity 9400+ di MediaTek, il dispositivo avrà dalla sua un ampio schermo OLED da 6,83″ a 144 Hz, con una luminosità di picco di ben 3.200 nit.

Non mancherà una batteria capiente, da 7.410 mAh, con tecnologia al silicio-carbonio e supporto alla ricarica rapida da 100W. Anche stavolta non ci sarà un teleobiettivo, ma un sensore Light Hunter 800 da 50 MP accompagnato da un ultragrandangolare.

Crediti: Weibo

La presentazione di Redmi K80 Ultra avverrà entro fine giugno, insieme a Redmi K Pad. In realtà le novità saranno molte di più: Xiaomi Pad 7S Pro, Xiaomi Smart Band 10, Watch S4 da 41 mm e MIX Flip 2.

Di seguito trovate la scheda tecnica completa, che combina informazioni ufficiali e leak. Come anticipato, il flagship dovrebbe arrivare da noi come Xiaomi 15T Pro probabilmente a settembre: visti i precedenti la nostra versione potrebbe introdurre un teleobiettivo e le ottiche Leica, come avvenuto nel passaggio tra Redmi K70 Ultra e Xiaomi 14T Pro.

Scheda tecnica presunta