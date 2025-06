Redmi K80 Ultra e K Pad svelati: belli, eleganti e minimali

Entro fine mese Xiaomi presenterà in Cina i nuovi Redmi K80 Ultra e K Pad, due dispositivi parecchio interessanti anche per noi occidentali. Ora la compagnia di Lei Jun ha svelato ufficialmente il design di entrambi: si tratta di due dispositivi premium ma minimali, senza fronzoli ed eccessi.

Xiaomi mostra il design di Redmi K80 Ultra e K Pad: ora manca solo la data di presentazione

Il look di Redmi K80 Ultra rispecchia lo stile del resto della serie: bordi dritti, display piatto, foro centrale ed un modulo circolare sul retro. All’interno di questo trova spazio una doppia fotocamera. Il dispositivo dovrebbe arrivare da noi come Xiaomi 15T Pro, almeno secondo la tradizione finora.

Insieme al modello di punta della serie ci sarà spazio anche per il primo tablet premium del brand. Redmi K Pad presenta dimensioni ridotte ed è pronto a sfidare iPad Mini con uno schermo da 8,8″ e il Dimensity 9400+; il modello Ultra avrà lo stesso SoC, già confermato per entrambi.

Anche il tablet dovrebbe arrivare in versione Global, ma in questo caso sotto il marchio POCO. Per quanto riguarda la data d’uscita in Cina, di certo arriveranno dettagli a breve.

Scheda tecnica presunta