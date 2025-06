Redmi K80 Ultra e K Pad confermati: i nuovi flagship killer si avvicinano

La costola di Xiaomi ha iniziato a scaldare i motori sul lancio del prossimo modello di punta e non sarà solo. Redmi K80 Ultra è in dirittura d’arrivo insieme a Redmi K Pad, il primo tablet top di gamma della compagnia cinese.

Redmi K80 Ultra e K Pad sono quasi pronti al debutto: un assaggio del “nostro” Xiaomi 15T Pro

Crediti: Redmi

La data di presentazione non è stata ancora svelata ma è probabile che il debutto avverrà entro fine giugno. Del nuovo top di gamma Redmi K80 Ultra si è parlato in numerose occasioni mentre il prossimo tablet del brand incuriosisce non poco.

Dovrebbe trattarsi di una soluzione da gaming ma non è chiaro se solo in termini di performance oppure anche con un tocco di design. Redmi K Pad avrebbe dalla sua uno schermo LCD da 8,8″ 3K in 16:10 con refresh rate a 165 Hz.

Come il modello Ultra dovrebbe avere a bordo il Dimensity 9400+, ultimo SoC di punta realizzato da MediaTek; infine ci sarebbe il supporto alla ricarica rapida a 67W.

Restiamo in attesa di altri dettagli e nel frattempo vi lasciamo con la scheda tecnica leak di Redmi K80 Ultra. Segnaliamo che si tratta di un dispositivo importante anche per noi occidentali dato che potrebbe debuttare in Italia come Xiaomi 15T Pro.

Scheda tecnica presunta