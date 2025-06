Questo è il nuovo tablet da gaming di REDMAGIC

Il prossimo 11 giugno arriverà il nuovo REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro, un dispositivo compatto e potente equipaggiato con un comparto tecnico da primo della classe. Diamo uno sguardo al design (ufficiale) e alle specifiche (leak) prima del debutto.

REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro: immagini e specifiche prima dell’uscita

Crediti: REDMAGIC

Il design del nuovo tablet di REDMAGIC non stravolge le cose: ritroviamo un ampio schermo con cornici ottimizzate mentre la cover posteriore metallica è occupata da una porzione semi-trasparente.

C’è il logo con luci LED, una ventola fisica di raffreddamento circondata da un anello luminoso RGB ed un look generale di stampo futuristico.

Per quanto riguarda il nome l’azienda ha optato per un terzo capitolo, nonostante non ci sia mai stata una continuità. REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro arriva dopo il primo Gaming Tablet 5G del 2023 e Gaming Tablet Pro lanciato lo scorso anno.

Crediti: REDMAGIC

Quest’ultimo è arrivato da noi come REDMAGIC Nova, quindi resta da vedere quale sarà il nome di un’eventuale versione Global del nuovo tablet. Di seguito trovate una panoramica delle presunte specifiche.