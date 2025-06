REDMAGIC Astra è ufficiale in Cina ed arriva in Italia a luglio: novità e data

Dopo ben due top di gamma ed un modello “medio” è arrivato il momento di un tablet nuovo di zecca. REDMAGIC Astra (conosciuto in Cina come Gaming Tablet 3 Pro) debutta oggi in patria con un comparto tecnico da flagship ed un formato compatto: ecco tutti i dettagli su specifiche, prezzo e uscita, aspettando il lancio alle nostre latitudini.

REDMAGIC Astra (Gaming Tablet 3 Pro) ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Il nuovo tablet è il terzo capitolo dopo Gaming Tablet 5G del 2023 e Gaming Tablet Pro del 2024. Questo è il motivo per cui in Cina arriva come REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro mentre la versione Global presenta un nome diverso.

A livello internazionale si tratta del secondo tablet, dopo l’ottimo modello Nova: in questo caso l’azienda ha optato per il nome REDMAGIC Astra.

Il design strizza l’occhio al gaming con un look futuristico: c’è un ampio pannello metallico con il logo del brand, accompagnato da una porzione semi-trasparente. Immancabili le luci LED RGB posizionate intorno alla ventolina di raffreddamento e nella scritta REDMAGIC.

Proprio come i top di gamma 10S Pro e 10 Pro c’è un sistema di raffreddamento avanzato composto da una parte al liquido con camera di vapore, una ventola ad alta velocità ed una sezione con metallo liquido (posizionata sopra al chipset).

A proposito di quest’ultimo si tratta dello Snapdragon 8 Elite, quindi siamo alle con un tablet top di gamma ma in formato compatto. Infatti il dispositivo monta una schermo OLED da 9,06″ con refresh rate a 165 Hz, campionamento del tocco istantaneo a 2.000 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit.

Tra le altre caratteristiche c’è il chip RedCore R3 Pro (che migliorare le prestazioni visive ed energetiche durante il gaming), una batteria da 8.200 mAh e memorie LPDDR5T e UFS 4.1 Pro.

Il prezzo del nuovo REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro parte da circa 509€ al cambio attuale nella versione cinese. Il dispositivo debutta nelle colorazioni Transparent Black e Transparent Silver, nei tagli da 12/256 GB, 16/512 GB e 24 GB/1 TB.

Data di presentazione in Italia: quando arriva REDMAGIC Astra?

Dopo l’annuncio in Cina, l’azienda ha confermato anche la data di presentazione in Italia: il tablet arriverà con il nome di REDMAGIC Astra a partire dal prossimo 1 luglio. È anche possibile iscriversi al sito ufficiale e restare aggiornato sull’uscita (di certo non mancherà uno sconto).

REDMAGIC Astra (Gaming Tablet 3 Pro) – Scheda tecnica

Dimensioni e peso – /

Certificazione IP assente

Display OLED da 9,06″ 2.5K+ (2.880 x 1.800 pixel) in 16:10 con refresh rate a 165 Hz, PWM Dimming a 5.280 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz (e fino a 2.000 Hz) e luminosità di picco di 1.600 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore, ventola e metallo liquido

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M

GPU Adreno 830

12/16/24 GB di RAM LPDDR5T a 9.600 Mbps

256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.1 Pro non espandibile

Batteria da 8.200 mAh con ricarica rapida 80W

Fotocamera principale da 13 MP

Fotocamera frontale da 9 MP

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C, 4 speaker stereo, chip Red Core R3 Pro

Android 15 con Redmagic OS 10.5

