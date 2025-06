REDMAGIC 10S Pro ufficiale in Italia: è il Gaming Phone più potente ed economico

Come promesso, oggi è il giorno del debutto del nuovo Gaming Phone del brand: REDMAGIC 10S Pro arriva in Italia in versione Global, con il solito look futuristico e alcune novità davvero niente male. Si tratta del primo smartphone con lo Snapdragon 8 Elite potenziato disponibile alle nostre latitudini!

REDMAGIC 10S Pro arriva in Italia: tutte le novità del Gaming Phone più potente in circolazione

Il nuovo REDMAGIC 10S Pro presenta il solito look futuristico della gamma ed arriva con un comparto tecnico rinnovato. Ritornano tutte le novità viste a bordo del predecessore, con l’aggiunta dello Snapdragon 8 Elite Leading Edition.

Si tratta della versione potenziata del SoC Qualcomm, inizialmente lanciato in esclusiva con la serie Samsung Galaxy S25 ed ora disponibile per tutti i produttori Android.

Presente all’appello anche il nuovo chip proprietario RedCore R3 Pro, soluzione progettata per migliorare le performance dello schermo (con immagini più fluide ed immersive durante i giochi) e per una gestione intelligente dell’energia.

Il flagship ripropone il sistema di raffreddamento a 10 strati ICE-X, basato su una sezione in metallo liquido, una camera di vapore da 12.000 mm2 ed una ventola ad alta velocità, il tutto supportato da vari strati intermedi (con rame, grafene, gel ad alta conduttività termica ed altri escamotage).

Tra le altre caratteristiche abbiamo un ampio schermo AMOLED da 6,85″ di diagonale a 144 Hz, una capiente batteria da 7.050 mAh con ricarica da 80W, una fotocamera da 50 MP e tante funzionalità legate all’AI (compresi Google Gemini e “Cerchia e Cerca”).

Prezzo e offerta lancio

REDMAGIC 10S Pro arriva in Italia in varie configurazioni e colorazioni, a partire da 649€. Di seguito trovate l’elenco di tutte le versioni disponibili. Le vendite vere e proprie partiranno dal 18 giugno mentre dal 12 al 17 giugno è possibile acquistare il top di gamma con l’offerta Early Bird.

Nightfall (nero) 12/256 GB – 649€ in offerta lancio a 619€

Moonlight (trasparente bianco) 16/512 GB – 799€ 24 GB/1 TB – 999€

Dusk (trasparente nero) 16/512 GB – 799€ 24 GB/1 TB – 999€



Scheda tecnica (Global)

dimensioni 163,42 x 76,14 x 8,9 mm per un peso di 229 grammi

certificazione IP assente

assente display flat OLED BOE Q9+ a 10 bit da 6,85″ 1.5K+ (2.688 x 1.216 pixel), refresh rate a 144 Hz, PWM Dimming a 2.592 Hz, campionamento del tocco a 960 Hz e luminosità di picco fino a 2.000 nit

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (12.000 mm 2 ), 10 strati e metallo liquido + mini ventola

), 10 strati e metallo liquido + mini ventola SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Edition a 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,47 GHz Onyon Phoenix L 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M

GPU Adreno 830

12/16/24 GB di RAM LPDDR5T

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.1 Pro non espandibile

batteria al silicio-carbonio da 7.050 mAh con ricarica da 80W

fotocamera da 50 + 50 + 2 MP (f/1.88-2.2) con OmniVision OV50E40, OIS, ultra-grandangolare OV50D e obiettivo macro OV02F10

selfie camera sotto il display OmniVision OV16A1Q da 16 MP (f/2.0)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Slider, 3 microfoni, pulsanti dorsali touch, mini-jack 3.5 mm per cuffie, chip REDMAGIC R3 Pro

Android 15 sotto forma di REDMAGIC OS 10.5

