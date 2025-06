Recensione Xgimi Horizon S Max: il proiettore (quasi) perfetto IMAX Enhanced

Quando pensi di aver visto il massimo che un brand come XGIMI possa offrire con un modello di punta come l’HORIZON Ultra, ecco che arriva una nuova proposta che, pur posizionandosi un gradino sotto, stupisce per intelligenza e concretezza. Parliamo del nuovo XGIMI HORIZON S Max, un proiettore che ho avuto modo di provare in questi giorni e che, ve lo anticipo, alza ulteriormente l’asticella della tecnologia “smart” nel mondo della videoproiezione soprattutto per una serie di scelte tecniche e di design

È un modello che eredita gran parte della filosofia del modello Ultra che abbiamo avuto modo di testare un po’ di tempo fa e, soprattutto, introduce delle innovazioni software che lo rendono quasi magico nell’utilizzo quotidiano. È un prodotto che si inserisce in una fascia di prezzo importante, ma che si rivolge a chi cerca un’esperienza “zero pensieri”, di altissima qualità, senza doversi preoccupare troppo delle impostazioni per ottenere un’immagine ottimale. E vi dico una cosa: per certi versi, l’ho trovato persino più “intelligente” dell’Ultra.

Recensione Xgimi Horizon S Max: il cinema 4k che si adatta ad ogni casa

Videorecensione Xgimi Horizon S Max

Design e materiali

Una volta estratto, l’HORIZON S Max si presenta con il design iconico a cui XGIMI ci ha abituati: un parallelepipedo compatto, solido e incredibilmente ben assemblato. La finitura grigio titanio opaco è elegantissima e a prova di impronte, capace di integrarsi in qualsiasi salotto moderno senza sfigurare. Così come nell’ultra anche in questo modello troviamo il telo motorizzato a proteggere l’ottica e, sul frontale, la griglia nasconde il sistema audio curato, come da tradizione, da Harman/Kardon.

Le dimensioni sono importanti ma non esagerate, pensate per una collocazione fissa ma che non disdegna spostamenti occasionali tra una stanza e l’altra, grazie anche al peso contenuto. La dotazione di porte sul retro però è piuttosto limitata, una scelta un po’ strana soprattutto considerando la fascia di prezzo di questo proiettore: HORIZON S Max integra una sola porta HDMI 2.1 (con eARC), due USB 2.0.

Un plauso va fatto anche all’ecosistema di accessori che XGIMI mette a disposizione. Sebbene nella confezione sia presente solo l’essenziale, è possibile acquistare separatamente supporti e stand di ottima fattura, come lo stand da pavimento “Gimbal Stand” che ne permette un posizionamento di design in qualunque punto della stanza, o le staffe per l’installazione a soffitto. Il proiettore è comunque compatibile con l’attacco standard per un eventuale treppiedi, ed arriva con uno stand che ne permette l’inclinazione verticale.

Un dettaglio da considerare attentamente riguarda l’alimentatore: non è integrato nel proiettore ma è un’unità esterna di dimensioni piuttosto generose. Questo è un fattore da non sottovalutare se si prevede di trasportare il dispositivo, per esempio in una seconda casa, perché al volume del proiettore stesso andrà sommato quello di un alimentatore che non si distingue certo per compattezza.

Molto bene il telecomando che ricorda da vicino quello del modello Ultra. La sua costruzione, quasi interamente in metallo, gli conferisce un feel premium e i pulsanti offrono una risposta tattile secca e precisa. Anche il D-Pad è realizzato in metallo e sono presenti tutti i tasti rapidi per la navigazione di Android TV, incluso quello per richiamare l’Assistente Google.

Come da standard per i dispositivi basati sull’OS di Google, la connessione al proiettore avviene tramite Bluetooth, garantendo un funzionamento affidabile senza la necessità di puntamento diretto.

Caratteristiche tecniche – Xgimi Horizon S Max

Xgimi Horizon S Max è il primo modello del mercato ad utilizzare la nuova versione dell’innovativa tecnologia Laser-LED Dual Light, un sistema ibrido che combina la luce prodotta da 3 laser ed un sistema LED. I miglioramenti sono tanti ed evidenti.

Molto bene anche il tempo di latenza. Nei nostri test abbiamo rilevato una latenza in ingresso di circa 125 ms nella configurazione base, ma quando si attiva la modalità gioco le cose iniziano a diventare molto interessanti: con i suoi 18 ms di latenza, questo proiettore diventa perfetto anche per quei giochi che hanno la necessità di reazioni immediate.

In quanto a luminosità, il discorso è semplice: l’Xgimi Horizon S Max ha una luminosità teorica di 3100 ISO lumen che, sulla carta, surclassa nettamente il modello Ultra dello scorso anno. Tuttavia, è fondamentale approcciare questo numero con il giusto scetticismo. Per verificare le performance reali, ho condotto una serie di misurazioni strumentali nelle diverse modalità immagine, con la potenza della sorgente luminosa impostata al massimo. I risultati confermano che, nell’uso quotidiano, i valori sono più contenuti: le modalità più bilanciate come Standard e Sport si attestano intorno ai 1770 lumen, mentre la modalità Film, che privilegia una maggiore accuratezza cromatica, scende a circa 1513 lumen. La più conservativa è la Soft, con 1272 lumen.

Esiste poi una modalità “High Power” che, effettivamente, spinge il proiettore fino a quasi 2900 lumen, avvicinandosi al dato dichiarato. All’atto pratico, però, questa configurazione bisogna tenere una cosa bene a mente, anzi due: in primo luogo, il sistema di ventilazione diventa estremamente rumoroso, a un livello tale da compromettere l’esperienza audio; in secondo luogo i consumi aumentano drasticamente.

Il comparto audio si rivela di alta qualità, grazie a una coppia di altoparlanti full-range da 12W ciascuno, sviluppati in partnership con Harman/Kardon. Ma è il sistema di calibrazione automatica a stupire per efficacia e rapidità.

Ad ogni minimo spostamento del dispositivo, i sensori di movimento integrati attivano istantaneamente la messa a fuoco e la correzione trapezoidale. Il proiettore proietta brevemente un logo sulla superficie di destinazione (telo o parete) e in una manciata di secondi l’immagine risulta perfettamente a fuoco e dritta, con una precisione notevole.

Questa automazione, abbinata a un efficace correttore digitale della geometria dell’immagine, porta a una conclusione inevitabile: l’Xgimi Horizon S Max è stato concepito come un proiettore “tuttofare”, ideale non solo per installazioni fisse ma anche per un utilizzo dinamico e in mobilità.

Qualità video

L’adozione della tecnologia Dual Light 2.0, un sistema ibrido che affianca una sorgente composta da 3 laser a una LED, si traduce in numerosi vantaggi pratici per questo modello. Il primo e più evidente è un livello di luminosità elevato, che rende il proiettore utilizzabile in quasi tutte le condizioni di luce. È importante sottolineare che l‘Xgimi Horizon S Max è uno dei pochi proiettori in grado di offrire una visione accettabile anche durante il giorno, sebbene rimanga la nostra opinione che un dispositivo di questa natura non possa ancora sostituire in toto l’esperienza di un televisore.

La qualità dell’immagine beneficia di una risoluzione nativa 4K UHD, che assicura un elevato livello di nitidezza e dettaglio. Tuttavia, chi proviene dal modello Pro 4K noterà immediatamente un passo avanti decisivo nella gestione cromatica. L’Horizon S Max offre un’accuratezza dei colori di altissimo livello, ottenuta tramite un sistema intelligente che calibra dinamicamente i parametri di luminosità, colore e bilanciamento per ottimizzare la resa scena per scena.

Le migliorie non si fermano qui. Un’altra evoluzione significativa riguarda lo zoom, che finalmente abbandona la tecnologia digitale in favore di un più performante sistema ottico, preservando così la qualità dell’immagine a ogni livello di ingrandimento. Come già detto è presente anche una modalità gaming a bassa latenza che, sebbene limitata alle sole sorgenti collegate via HDMI, si è dimostrata estremamente reattiva, posizionando di fatto l’Xgimi Horizon S Max come la migliore proposta del marchio per gli appassionati di videogiochi.

Ma una delle evoluzioni più significative di questo modello è l’introduzione della tecnologia ISA 5.0 (Intelligent Screen Adaptation), che estende le capacità rispetto alla precedente versione 3.0.

Il sistema non si limita più alla sola correzione automatica istantanea della geometria e della messa a fuoco. Sfruttando un sensore 3D Time-of-Flight (ToF), il proiettore esegue ora una mappatura dell’ambiente che gli permette di memorizzare profili di calibrazione specifici per ogni singola superficie di proiezione.

Di conseguenza, quando il dispositivo viene spostato tra ambienti diversi, come dal salotto a una camera da letto, è in grado di riconoscere la parete precedentemente utilizzata e di ripristinare istantaneamente i parametri salvati per quella superficie. Questo processo include l’adattamento automatico delle dimensioni dell’immagine, della messa a fuoco e della correzione trapezoidale, riducendo di fatto la necessità di ricalibrazione manuale a ogni spostamento e migliorando l’efficienza d’uso in scenari non stazionari.

Software

Sul fronte software, l’Xgimi Horizon S Max presenta una soluzione ibrida, che da un lato tradisce un’eredità ormai datata, ma dall’altro risolve i problemi del passato con un espediente efficace, ma che andrà ad occupare l’unica porta HDMI disponibile.

Il sistema operativo integrato nel proiettore è ancora Android TV 11. Sebbene funzionale e dotato di un Play Store che permette l’installazione di quasi tutte le app (anche tramite sideload), nel 2025 questa scelta appare un po’ anacronistica rispetto alla più moderna e fluida interfaccia di Google TV ed è ancora priva della certificazione nativa per Netflix, un limite che da tempo affligge i proiettori del brand e che stona su un prodotto di questa fascia di prezzo.

Evidentemente consapevole di questa lacuna, XGIMI ha però optato per una soluzione molto pratica: il proiettore arriva con una chiavetta HDMI con a bordo Google TV e, soprattutto, con la piena certificazione ufficiale per Netflix. Questo accessorio, di fatto, bypassa completamente i limiti del sistema operativo integrato, offrendo all’utente un’esperienza di streaming completa e moderna. In questo modo si ha accesso a tutte le principali piattaforme, inclusa Netflix in alta risoluzione, senza più dover ricorrere a procedure di installazione complesse che spesso limitavano la qualità video.

Naturalmente, il sistema base mantiene le sue caratteristiche positive, come la funzione Chromecast integrata per la trasmissione da dispositivi Android e la possibilità di installare dal Play Store le app per lo streaming da device Apple o per i servizi di Cloud Gaming, come quello di Xbox, che funzionano egregiamente. In sintesi, è una scelta di compromesso da parte di XGIMI: non aggiorna il cuore del proiettore, ma fornisce una soluzione esterna efficace che risolve il problema più sentito dagli utenti.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita ufficiale dell’Xgimi Horizon S Max è di 1999 euro ma, tramite il box in basso, potrete acquistarlo in sconto con un coupon che fa scendere il prezzo a 1699 euro ed avrete in regalo lo stand verticale e la stick Google TV. Si tratta di una cifra superiore di 100 euro rispetto al prezzo di lancio del modello Ultra, che attualmente ha uno street price più basso (intorno ai 1400 euro). Tuttavia, è innegabile che i miglioramenti hardware introdotti in questa nuova versione siano tangibili e giustifichino in gran parte la differenza di costo.

Resta però aperta la questione del software. Sebbene l’inclusione di una chiavetta Google TV risolva di fatto il problema della certificazione Netflix, questa soluzione rappresenta comunque un compromesso che fa riflettere. Affidarsi a un accessorio esterno, per quanto efficace, sminuisce il concetto di “proiettore smart” integrato ed occupa l’unica porta HDMI disponibile, rendendo per esempio non possibile il collegamento in contemporanea di una soundbar eARC. A questo punto, un utente potrebbe considerare alternative nel mercato dei proiettori “tradizionali” (non smart) che, a parità di prezzo, offrono ottime performance.

Insomma, l’Xgimi Horizon S Max si colloca senza dubbio tra i migliori proiettori smart del 2025, guadagnandosi un posto sul podio. La decisione finale, però, spetta all’acquirente. Data la cifra importante, è fondamentale valutare attentamente le proprie priorità: si cerca un’esperienza software nativa e impeccabile, o si è disposti ad accettare un piccolo compromesso in cambio di prestazioni hardware e una qualità d’immagine di livello superiore?



