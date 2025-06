Recensione Switchbot Lock Ultra con Vision Pad: le serrature da oggi si aprono senza mani

Negli ultimi anni, la domotica ha rivoluzionato il nostro modo di vivere e interagire con la casa, portando maggiore comfort, sicurezza e praticità. Tra i dispositivi sempre più diffusi spiccano le serrature smart, soluzioni intelligenti pensate per offrire un controllo sicuro e flessibile degli accessi. Uno di questi è sicuramente Switchbot Lock Ultra Vision Pad Combo, un kit completo per rendere più intelligente e sicura la propria serratura.

Recensione Switchbot Lock Ultra Vision Pad Combo

Confezione e dispositivi

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo è un bundle particolarmente ricco per chi vuole rendere smart e più sicura la propria serratura. In confezione, infatti, sono inclusi SwitchBot Lock Ultra, il classico tastierino numerico con supporto per le impronte digitali, un Mini Hub per il collegamento Matter a tutti gli ecosistemi, delle schede NFC da poter configurare come chiavi e ovviamente il nuovissimo tastierino Vision con il supporto al riconoscimento facciale.

Rispetto ai modelli precedenti, SwitchBot Lock Ultra guadagna un design allungato con bordi curvi e la classica manopola con tasto centrale, utile al blocco/sblocco manuale quando si è vicini alla serratura. Resta invariato, invece, il design semplice ma vincente del tastierino con impronta digitale, con la sua classica forma rettangolare e la possibilità di installazione a muro (con il kit incluso in confezione).

La novità è rappresentata dal nuovo tastierino Vision che, oltre al classico pad per l’inserimento delle password numeriche e il riconoscimento delle impronte digitali, permette di utilizzare come metodo di sblocco anche il proprio volto. Questo dispositivo, infatti, è dotato di un sensore 3D frontale che effettua una scansione completa del volto di chi è autorizzato ad entrare, bloccando e sbloccando la porta in modo estremamente semplice e veloce.

Al netto dell’Hub Mini Matter che è completamente rivestito di una tinta bianca, tutti i dispositivi di questa Combo arrivano in un elegante nero satinato che si adatta senza problemi a qualsiasi tipo di ambiente.

Installazione

L’installazione di Switchbot Lock Ultra è sicuramente tra le più semplici che abbiamo mai potuto testare in ufficio. Anche rispetto ai modelli precedenti, infatti, la procedura risulta essere sempre più snella e alla portata di tutti, soprattutto con le serrature più moderne. Il produttore, infatti, consiglia sempre per motivi di sicurezza di essere sicuri che il proprio cilindro sia accessibile con due chiavi contemporaneamente (sia dall’interno che dall’esterno), ma l’installazione è praticabile su qualsiasi praticamente qualsiasi serratura. Per la nostra installazione, per esempio, abbiamo scelto una classica serratura delle porte da stanza, e in meno 15 minuti eravamo già pronti a collegare il dispositivo all’app.

In confezione, infatti, sono presenti tutti gli strumenti necessari e grazie agli adesivi 3M già sagomati è possibile velocizzare ancora di più l’installazione. Per questa nuova versione, infatti, è possibile anche non rimuove la copertura della serratura, applicando direttamente lo Switchbot sulla placchetta che riveste il cilindro. Il normale dislivello, infatti, andrà colmato con una nuova cornice aggiunta che permette di far aderire al meglio il dispositivo a tutta la struttura.

Basterà individuare il tipo di serratura e scegliere la mascherina di tipo A oppure di tipo B, inserire la chiave, quindi applicare il 3M, assicurarsi che tutto sia fissato correttamente e infine installare la batteria. Da questo momento in poi, è già possibile collegare Switchbot Lock Ultra all’app ufficiale ed iniziare la calibrazione automatica.

Funzioni e utilizzo

SwitchBot Lock Ultra fornisce la stessa affidabilità e robustezza a cui da sempre ci ha abituati il brand: il blocco e lo sblocco della serratura è veloce più del doppio rispetto al modello Pro (+122% velocità, +10.5% potenza di rotazione secondi i dati forniti dal produttore) e può essere configurato per rispettare facilmente tutti i parametri di cui abbiamo più bisogno, come la possibilità di tener tirata la maniglia in modo da concedere l’accesso totalmente senza mani. Grazie al pad Vision con sblocco a riconoscimento facciale, infatti, basterà avvicinarsi al dispositivo per essere immediatamente identificati ed avviare lo sblocco senza necessità di interazione. Il riconoscimento funziona davvero vero grazie alla tecnologia 3D Face Unlock, che ricostruisce il volto in tre dimensioni per assicurarsi che chi sta tentando di accedere sia davvero l’utente giusto (un po’ come avviare con il FaceID di Apple).

Il riconoscimento avviene con successo anche in condizioni di scarsa luminosità, con la possibilità di registrate tramite l’app tutti i volti che possono avere accesso alla serratura. Tutti i dati vengono conservati in modo sicuro direttamente in locale, senza interazione o condivisione di informazioni con il cloud. Tutto questo rende SwitchBot Lock Ultra Vision Combo una soluzione particolarmente indicata anche per gli ambienti d’ufficio, dove sono molte le persone che potrebbero aver la necessità di accedere a determinati locali ma a cui non è possibile affidare una chiave fisica.

Con il Pad Vision, quindi, salgono ad otto i possibili metodi di sblocco della serratura: riconoscimento facciale, app tramite Bluetooth, password temporanea, controllo vocale (Alexa, Google Assistant), chiave fisica, condivisione domestica, chiave NFC e riconoscimento dell’impronta digitale. Tramite l’app SwitchBot è possibile, inoltre, garantire un accesso temporaneo per un ospite, utilizzato tutti i metodi elencati in precedenza, per uno sblocco della serratura estremamente smart e sicuro.

L’operazione di blocco e sblocco, purtroppo, è ben lontana dall’essere silenziosa, ma per fortuna non è un problema di notte. Questo modello, infatti, è in grado di riconoscere giorno e notte, in modo da entrare in modalità silenziosa quando è più possibile che il rumore possa creare fastidio (per l’appunto di notte). In questa modalità, lo sblocco è particolarmente lento, ma consente di non superare una rumorosità di appena 20 dB, non creando alcun tipo di fastidio per l’udito.

SwitchBot Lock Ultra permette di non preoccuparsi neanche troppo dell’autonomia del dispositivo: la batteria di cui è dotata la serratura, infatti, garantisce fino a 9 mesi di utilizzo senza interruzioni, con la possibilità ricevere un avviso istantaneo quando la carica residua è scesa sotto la soglia di sicurezza. La batteria, inoltre, può essere ricaricata tramite USB-C in poche ore, in modo da garantire l’operabilità della serratura senza troppo problemi. Nel caso in cui la batteria si scarichi, però, non ci sono problemi: il sistema di alimentazioni di sicurezza garantisce fino a 500 sblocchi di backup e ben 5 sblocchi di emergenza. Restare chiusi fuori casa, quindi, potrebbe risultare davvero un’impresa titanica questa volta.

Considerazioni e prezzo

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo è una soluzione elegante e potente per ampliare la dotazione domotica della propria abitazione oppure del proprio ufficio. La moltitudine di opzioni messe a disposizione da questa serratura smart permettono di configurare l’accesso in base a parametri di ogni tipo, personalizzando e rendendo più sicura la propria serratura.

Il prezzo non è sicuramente basso, ma questo kit è paradossalmente più economico e più completo di altre soluzioni. SwitchBot, infatti, propone la combo con Vision al prezzo di listino di 299.99€, ma grazie al coupon disponibile su sito ufficiale e su Amazon e possibile risparmiare un ulteriore 15%, facendo scendere in questo modo il costo a 254.99€. Se siete alla ricerca di una serratura smart, questa potrebbe essere davvero la soluzione ideale.

