In un’epoca in cui la sicurezza domestica è diventata una priorità sempre più sentita, la videosorveglianza gioca un ruolo fondamentale nella protezione di abitazioni, uffici e spazi privati. L’evoluzione della tecnologia ha reso accessibili sistemi di sorveglianza intelligenti, facili da installare e gestire anche senza competenze tecniche avanzate, cosa che fino a qualche anno fa era letteralmente impensabile.

Tra i protagonisti di questo settore, Reolink si è affermata come una delle aziende più affidabili e apprezzate per le sue soluzioni innovative e user-friendly. In questa recensione proviamo più da vicino le Reolink Argus 4 Pro, un sistema di telecamere wireless completato dal proprio HUB dedicato, per offrire una copertura di sicurezza avanzata e sempre connessa.

La videosorveglianza con Reolink Argus 4 Pro

Design e costruzione

La Reolink Argus 4 Pro si distingue nettamente dai modelli precedenti della linea Argus, tanto da sembrare appartenere a una generazione completamente diversa. Abbandonata la compattezza della Argus 3 Pro, questa nuova versione adotta un design decisamente più massiccio e imponente, scelta necessaria, per forza di cose, se si voleva ospitare l’innovativo sistema a doppia lente e il sensore PIR da 180 gradi. Il risultato è una videocamera che, a differenza dei modelli precedenti, non può essere semplicemente appoggiata su una superficie piana ma per essere utilizzata correttamente, deve essere montata.

L’estetica è moderna e funzionale: il corpo bianco ellittico è interrotto frontalmente da un pannello nero lucido, in cui sono integrati i sensori e le lenti. Sul retro e nella parte inferiore si trovano dei coperchi in gomma che proteggono la porta di alimentazione e lo slot per la microSD, contribuendo alla resistenza agli agenti atmosferici. Anche se non è stato comunicato un valore IP preciso, la costruzione è pensata chiaramente per un uso esterno, con materiali robusti e una tenuta all’acqua e alla polvere paragonabile ad altri modelli Reolink con certificazione IP66.

Il sistema di montaggio è ben pensato e versatile: oltre al classico supporto da avvitare a parete o soffitto, Reolink include anche una cinghia che permette di fissare la videocamera a un palo o a un albero, una soluzione utile soprattutto per chi vive in affitto e non può praticare fori. Certo, non sarà il metodo più elegante o sicuro, ma è funzionale e facile da installare, ed è poi ciò che conta realmente. Lo stesso discorso vale per il pannello solare realizzato sempre da Reolink, un accessorio acquistabile separatamente che, a dir la verità, mai avrei pensato potesse tornare così utile: in primis lui dispone di un lungo cavo da quattro metri che ne consente un’installazione anche “dislocata” dalla telecamera, magari per seguire meglio il sole ed ottimizzarne la resa. Poi la sua utilità è indubbia: praticamente mi sono dimenticato di avere installato una telecamera a batteria, perchè di fatto la Argus 4 Pro nasce a batteria se non volete alimentarla per passare cavi o altro.

Installazione, configurazione e monitoraggio

L’installazione della Reolink Argus 4 Pro è sorprendentemente semplice e accessibile anche a chi non ha alcuna esperienza con sistemi di videosorveglianza. D’altra parte Reolink, come altri brand simili, hanno lavorato proprio su questo, ovvero l’estrema semplificazione dell’esperienza utente, riuscendo a minimizzare le competenze in ogni fase del setup iniziale dalla connessione iniziale al Wi-Fi, fino alla personalizzazione delle notifiche e dei parametri video. Se avete letto in passato altre recensioni di sistemi di videosorveglianza qui su Giz, vi sarete resi conto delle infinite possibilità che questo settore concede, dai cablaggi di telecamere POE con NVR, sistemi cloud avanzati e via dicendo, alle semplici telecamere Plug&Play, che portano con sè i loro tantissimi PRO, ma anche qualche piccolo contro.

Dopo aver montato la videocamera, che vi dicevo può essere fissata a una parete, un soffitto o persino legata a un albero tramite la cinghia in dotazione, basta scaricare l’app Reolink, scansionare il QR code presente sul dispositivo e seguire pochi passaggi guidati. In meno di tre minuti, la Argus 4 Pro è operativa e pronta a monitorare l’ambiente circostante.

Il monitoraggio avviene direttamente tramite app, dove l’interfaccia è chiara e ben organizzata: è possibile regolare la qualità del video (fino al 4K), la sensibilità del rilevamento movimento, attivare il microfono per l’audio bidirezionale, accendere il faro LED integrato per la visione notturna a colori e molto altro. Il sistema di smart detection è uno dei punti di forza del prodotto, con la capacità di distinguere tra persone, veicoli, animali o movimento generico, e la possibilità di creare zone di rilevamento personalizzate:

Un aspetto distintivo della Argus 4 Pro, o meglio dei sistemi di videosorveglianza di Reolink in generale, visto che tutti offrono questa compatibilità, è la possibilità di funzionare in due modalità: standalone (senza HUB), con la videocamera che si connette direttamente alla rete Wi-Fi e salva i video sulla scheda microSD interna, oppure tramite servizi cloud opzionali, senza dubbio è la configurazione ideale per chi ha poche telecamere da gestire o vuole un’installazione il più semplice possibile senza rogne di alcun tipo.

La seconda possibilità, invece, prevede la presenza dell’HUB Reolink (Argus Series HUB); collegando l’hub, infatti, si sbloccano diverse funzionalità avanzate e si ottiene una gestione centralizzata delle telecamere. L’HUB funge da ponte di connessione tra più dispositivi, migliorando la stabilità del segnale, la velocità di risposta delle notifiche, e la gestione locale delle registrazioni grazie alla possibilità di inserire due microSD fino a 512GB ciascuna, per un totale di 1TB. Questo approccio è particolarmente indicato per chi desidera una soluzione di sorveglianza scalabile e professionale, senza dipendere dal cloud, e senza grossi limiti.

Caratteristiche Hardware e Qualità dell’immagine

Il vero pezzo forte, però, della Reolink Argus 4 Pro sta sicuramente nella qualità dell’immagine decisamente superiore alla media nel segmento delle videocamere di sicurezza consumer, anche se con alcune precisazioni tecniche importanti. Reolink parla di una risoluzione 4K, ma in realtà la camera offre una risoluzione di 5120 x 1440 pixel: più ampia rispetto al 4K standard in larghezza, ma più bassa in altezza, un compromesso che si rende necessario per offrire una visuale panoramica a 180°, grazie all’uso di due sensori video affiancati, come in questo caso.

La tecnologia dual-lens, infatti, è il cuore della Argus 4 Pro: due obiettivi catturano simultaneamente le immagini e le uniscono attraverso un processo di image stitching automatico. Il risultato è un’unica ampia immagine senza (quasi) interruzioni visibili, anche se va detto che il punto di unione centrale tra le due immagini non è perfetto: quando un soggetto si trova esattamente al centro del campo visivo, può apparire leggermente sfocato o deformato, un po’ come capita nelle immagini catturate con una Insta 360, per intenderci. Questo rappresenta una piccola “zona cieca”, anche se minima, e può influire sulla capacità di riconoscere dettagli critici, come un volto o una targa, proprio nel centro della scena.

Di giorno, la qualità visiva è notevole: l’immagine è nitida, ben dettagliata e con colori realistici. Anche con una velocità di registrazione relativamente bassa (10–15 fps), la definizione resta molto alta. A confronto diretto con videocamere da 1080p di altri brand che anche personalmente ho provato, l’Argus 4 Pro mostra dettagli che ad altri potrebbero sfuggire, come come testi piccoli a distanza, o targhe leggibili da oltre 10 metri.

Di notte, poi, la Argus 4 Pro è dotata della tecnologia ColorX, un sistema che combina un apertura focale f/1.0, sensori ottimizzati per la luce e una visione notturna a colori senza l’uso dell’illuminazione IR tradizionale. In ambienti urbani, dove un minimo di luce ambientale è presente (ad esempio lampioni o luci esterne), la camera riesce a offrire immagini notturne in pieno colore e con ottimo livello di dettaglio, senza dover attivare il faretto LED integrato, dettaglio che rende più “invisibile” la telecamera oltre a migliorarne le prestazioni della batteria. In scenari completamente bui, il faretto a LED integrato può essere attivato per illuminare l’area e mantenere comunque una visione notturna a colori; non è una soluzione che preferisco, ad essere sincero, in quanto impatta fortemente sulla batteria e rende troppo “visibile” la telecamera, cosa che personalmente non gradisco.

Il vero grande dilemma di questa soluzione è il tipo di registrazione offerta; come la maggior parte dei modelli a batteria, per forza di cose, anche questa Argus 4 Pro non offre la possibilità di registrare in modo continuativo, ma solo al rilevamento di movimenti e per un massimo di 30 secondi. Al rilevamento, inoltre, è possibile attivare le notifiche in tempo reale sullo smartphone per un monitoraggio pressochè istantaneo; le notifiche sono rapidissime, praticamente in tempo reale (se avete smartphone Android, attenzione al risparmio batteria che ritarda notevolmente l’arrivo di notifiche). Per gli smanettoni, è disponibile anche l’applicazione per computer che consente di controllare tutto in tempo reale o di consultare le registrazioni.

Prezzo e considerazioni

Reolink Argus 4 Pro è acquistabile singolarmente oppure in uno dei tanti bundle realizzati dalla stessa Reolink sul sito ufficiale; il prezzo di una singola telecamera, al momento, è di circa 150 euro, e con meno di 20 euro in più potrete portarvi a casa anche il pannellino solare, che ovviamente è un optional da acquistare a parte. I bundle, come vi dicevo, sono moltissimi, e potete consultarli tutti tramite il link qui in basso.

In fin dei conti il costo del kit non è proprio contenuto, ma è del tutto in linea con il potenziale di queste telecamere e del loro sensore integrato; ha senso per tutti un sistema di questo tipo? Come sempre la risposta è “NI”: molti necessitano di allarmi smart, molti altri di registrazione continua H24, altri ancora non vogliono una installazione complicata. Come al solito, dunque, non esiste il sistema perfetto, ma esiste il sistema perfetto per le proprie esigenze.

