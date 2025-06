Recensione Lefant M2Pro: in sconto a 237 euro questo robot è un affare

Sempre più spesso mi capita di ricevere una domanda ben specifica da parte di molte persone: un alternativa economica ai più costosi robot aspirapolvere e lavapavimenti, che però riesca a mantenere comunque un buon rapporto qualità/prezzo.

Per questo, mi sono messo un alla ricerca dei modelli economici più venduti su Amazon che, al fronte di un prezzo molto più accessibile, avessero comunque caratteristiche tali da garantire una buona pulizia e devo ammetterlo: non è stato facile come credevo. Poi ho trovato il Lefant M2Pro che seppure non parta con un prezzo di vendita proprio economico, ad oggi è in sconto a 237 euro e a questa cifra diventa un prodotto molto, molto interessante.

Perché con i suoi 5500 Pa, lo svuotamento automatico della polvere, la tecnologia PSD per il rilevamento degli ostacoli ed un serbatoio per l’acqua a controllo elettronico, è forse una delle migliori alternative per chiunque voglia un robot per pulire casa, senza spendere cifre spropositate.

Recensione Lefant M2Pro: l’unica vera alternativa per chi vuole un robot aspirapolvere spendendo poco

Videorecensione Lefant M2Pro

Design e materiali

Appena estratto dalla confezione, il Lefant M2 Pro si presenta con un design sobrio e un diametro di 32 cm, piuttosto standard, ma è l’altezza a stupire. Con i suoi soli 9.5 cm, questo robot aspirapolvere promette di infilarsi dove molti dei suoi concorrenti, spesso più blasonati e dotati di torretta laser, non osano nemmeno avvicinarsi.

Esteticamente è gradevole, con plastiche di buona fattura che non danno un’impressione di avere a che fare con un robot aspirapolvere economico. La navigazione è affidata a un sistema laser dToF (Direct Time-of-Flight), coadiuvato dalla tecnologia di evitamento ostacoli PSD, che mappa l’ambiente con buona precisione e permette al robot di muoversi con logica, creando percorsi a zig-zag efficienti e riconoscendo gli ostacoli per tempo.

Di buona capienza il contenitore per l’acqua e lo sporco, che è posizionato lateralmente e che riesce a contenere fino a 300 ml di acqua che, tra l’altro, distribuirà tramite un controllo elettronico.

La parte posteriore del robot ospita due ampie griglie di ventilazione. Come spesso accade in questa categoria di prodotti, il flusso d’aria emesso potrebbe teoricamente spostare lo sporco più leggero prima della raccolta. Malgrado questa criticità, ormai un compromesso noto del settore, il Lefant M2Pro completa il suo lavoro in modo impeccabile.

Il risultato è una pulizia profonda, ottenuta anche grazie all’azione delle due spazzole laterali rotanti. Queste ultime presentano un’innovazione degna di nota: un rivestimento in silicone progettato per prevenire l’ingarbugliarsi di peli e capelli. È una soluzione inedita che, alla prova dei fatti, si dimostra sorprendentemente efficace.

Arriva poi con una base di ricarica autosvuotamento in cui è contenuto un sacchetto per lo sporco da 2.5 L: in questo modo, per circa un mese, l’utente non dovrà preoccuparsi di svuotare lo sporco dal robot ma, alla fine di ogni ciclo di pulizia, sarà il robot stesso ad andare alla base e svuotare il contenitore interno.

Potenza d’aspirazione e pulizia

Il cuore pulsante del Lefant M2Pro è un motore che eroga fino a 5200 Pa di potenza d’aspirazione, un valore niente male per la sua fascia di prezzo. La pulizia è efficace, anche grazie al connubio delle spazzole rotanti, ed al momento in cui scrivo questa recensione, è uno dei prodotti che garantisce la migliore pulizia nella fascia sotto i 250 euro.

Nei miei soliti test con briciole di pane e caffè il Lefant M2Pro non ha avuto alcun problema ad aspirare qualsiasi granello sul pavimento, ed è anche in grado di riconoscere i tappeti con una buona efficacia: qualora il sensore integrato sotto il robot dovesse rilevarne uno, il sistema bloccherebbe la distribuzione dell’acqua, in modo da evitare di bagnarlo.

Alla prova dei fatti, sono giunto alla conclusione che questo robot aspirapolvere e lavapavimenti economico garantisce prestazioni di pulizia più che buone su superfici come parquet e piastrelle, dove raccoglie efficacemente polvere, peli e capelli.

Anche la funzione di lavaggio si dimostra valida: sebbene, come tutti i modelli con panno tradizionale, non possa rimuovere macchie incrostate, la presenza di una pompa elettronica per la gestione del flusso d’acqua garantisce un risultato finale più che apprezzabile.

Applicazione

l controllo del Lefant M2Pro è affidato all’app “LeFant”, disponibile per iOS e Android. È doveroso ammettere che proprio il software rappresenta forse l’aspetto meno convincente del prodotto, anche se il brand ha corretto alcune delle criticità che abbiamo visto nelle versioni precedenti. Ad esempio, ora l’applicazione è localizzata anche in italiano (prima era solo in inglese e cinese) e la gestione generale del robot è stata migliorata anche se, qualche piccola imperfezione rimane: la la regolazione del flusso d’acqua per il lavaggio ad esempio, anziché trovarsi nella sezione dedicata, questa impostazione è nascosta nel menu delle impostazioni generali del robot.

Nonostante queste pecche, per le operazioni quotidiane l’app si rivela comunque funzionale. Permette infatti di gestire tutte le funzioni essenziali: si possono selezionare le modalità di pulizia, regolare la potenza di aspirazione su tre livelli e programmare i cicli di pulizia.

In sintesi, pur essendo un’applicazione funzionale, si percepisce un margine di miglioramento. L’azienda dovrebbe investire di più non solo sulla traduzione, ma anche sull’ottimizzazione dell’interfaccia per renderla più semplice e logica. Un punto a favore, però, è la piena compatibilità con gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita ufficiale del Lefant M2Pro è di 699 euro ma, tramite il box in basso, lo potreste acquistare su Amazon con un enorme sconto che farebbe scendere la cifra a 327 euro. Ed è pur vero che si va ad inserire in una fascia di mercato agguerritissima, ma lo fa con caratteristiche e soprattutto qualità che sicuramente daranno del filo da torcere ai suoi competitor.

È il momento di tirare le somme. Questo Lefant M2 Pro, proposto al prezzo di 327 euro, si inserisce in una fascia di mercato agguerritissima. Lo fa, però, con una carta vincente che pochi possono giocare: la sua incredibile capacità di pulire sotto i mobili più bassi. Non è un prodotto perfetto, ma offre un pacchetto estremamente solido e intelligente per la cifra richiesta.

In definitiva, a chi mi sento di consigliarlo? A tutti coloro che vivono in case arredate con molti mobili bassi e che combattono quotidianamente con la polvere che si annida al di sotto. Se il vostro incubo è non riuscire mai a pulire decentemente sotto il divano o il letto, il Lefant M2Pro non è solo una scelta valida, ma potrebbe essere la soluzione definitiva ai vostri problemi, offrendo prestazioni (quasi) da top di gamma a un prezzo da vero best-buy.



