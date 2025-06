Recensione Eufy C10: il robot aspirapolvere ultra-sottile che si svuota da solo

I robot aspirapolvere stanno rivoluzionando il modo in cui ci prendiamo cura della casa, offrendo una soluzione comoda e automatizzata per mantenere i pavimenti puliti. Per chi ha sempre meno tempo a disposizione, tuttavia, alcuni modelli permettono anche di limitare la manutenzione con una funzione di auto-svuotamento. Uno di questi è Eufy C10, un robot che permette di non dover svuotare il sacchetto fino a 60 giorni, grazie alla sua stazione di ricarica. Scoprite tutti i dettagli in questa nostra recensione.

Recensione Eufy C10

Design e materiali

Eufy C10 è un robot aspirapolvere particolarmente sottile, in grado di infilarsi facilmente sotto letti e credenze grazie ad un corpo da appena 7.2 centimetri. La scocca, infatti, è priva di qualsivoglia protuberanza che potrebbe alterarne la forma o l’altezza, in modo da risultare elegante e versatile. La livrea in nero satinato incontrata il nero lucido del paraurti e degli inserti per i pulsanti, con le grate per lo sfiato dell’aria su entrambi i lati del robottino ed una gommatura lungo il perimetro del paraurti utile ad assorbire ulteriormente eventuali colpi.

La parte frontale del dispositivo è caratterizzata dal sensore iPath per la navigazione, mentre sul lato sinistro troviamo la spazzola CornerRover retrattile utile a pulire gli angoli più irraggiungibili. Il robot è mosso dai classici due cingoli e dalla ruota direzionale posizionata frontalmente: la grande potenza dei cingoli, tuttavia, permette di scavalcare ostacoli fino a 17 millimetri, quindi anche i piccoli scalini non rappresentano un problema per Eufy C10.

A completare la combo troviamo la basa di ricarica auto-svuotante: alta poco più di 20 centimetri, questa stazione permette di accumulare lo sporco catturato dal robottino per oltre sei mesi, grazie ad un ampio vano con un sacchetto di raccolta da ben 3 litri. Questa soluzione è perfetta sia per chi ha poco spazio in casa, ma anche per chi non ha troppo tempo da dedicare alla manutenzione e preferisce che a gestire lo svuotamento sia stesso il robottino, che ad ogni pulizia andrà a riempire il sacchetto della raccolta.

Funzioni e pulizia

Eufy C10 offre una potenza di aspirazione pari a 4.000 PA, utile a rimuovere facilmente polvere e sporcizia dai pavimenti duri e da quelli più morbidi come tappeti o tessuti. Il robot può essere gestito manualmente tramite i pulsanti posizionati sul dorso oppure (cosa molto più consigliata) tramite l’app per smartphone (iOS e Android) Eufy Clean. Tramite questa applicazione, infatti, è possibile creare una mappatura completa del proprio appartamento, anche multi-piano nel caso in cui si abiti in una villa oppure un’abitazione su più livelli. Il sistema si occuperà automaticamente di rilevare le diverse stanze in modo abbastanza preciso grazie alla navigazione laser multi-infrarossi, ma un intervento manuale permette facilmente di ridefinire i confini ed assegnare i nomi più appropriati.

Tramite l’app, inoltre, è possibile impostare la potenza di aspirazione su più livelli, prediligendo una modalità silenziosa da utilizzare di notte oppure la modalità iBoost in grado di riconoscere automaticamente anche i tappeti ed impostare la potenza più adatta per ogni superficie. Le operazioni di pulizia possono essere programmate direttamente dal proprio smartphone, scegliendo anche in autonomia quali stanze scegliere oppure vietare determinate zone in cui il robottino non potrà recarsi per alcun motivo. Ogni area, inoltre, può avere le proprie impostazioni: per esempio in cucina è possibile attivare una potenza più alta, mentre per la camera da letto (meno frequentata e più tranquilla) è possibile scegliere una modalità più silenziosa.

L’app Eufy Clean, inoltre, permette di integrare il modello C10 nel proprio ecosistema domotico tramite gli assistenti vocali Amazon Alexa, Google Assistant e Siri di Apple. I comandi vocali, tuttavia, sono limitati all’avvio e allo stop: non è infatti possibile indicare al robot vocalmente una stanza oppure una zona da pulire.

La pulizia fornita da Eufy C10 è davvero molto pregevole fattura: durante le nostre prove abbiamo potuto evidenziare come i 4.000 PA di potenza possano fare davvero la differenza rispetto ai modelli di fascia più bassa. Anche sui tappeti, infatti, dopo un singolo passaggio è già evidente come il sistema di aspirazione e spazzola faccia egregiamente il proprio dovere. La spazzola CornerRover, inoltre, permette anche di pulire gli angoli in modo estremamente semplice, eliminando un possibile passaggio manuale che eventualmente dovrebbe compiere l’utente.

Le operazioni di auto-svuotamento, inoltre, non richiedono alcun tipo di intervento: dall’app, infatti, è possibile impostare ogni quanti minuti si desidera che il robot torni alla base per liberarsi dello sporco accumulato ed immagazzinarlo nella stazione. L’impostazione predefinita è di 30 minuti, tempo più che sufficiente, in alcuni casi, per effettuare una pulizia completa della stanza e tornare in seguito alla base.

L’autonomia del robot, inoltre, è più che sufficiente per pulire un intero appartamento: con una batteria da 3.200 mAh, infatti, è possibile ottenere fino a 120 minuti di pulizia, che variano ovviamente in base alle superfici e gli ostacoli. In caso di batteria scarica, tuttavia, il robot tornerà automaticamente alla base per ricaricarsi fino a poter completare le operazioni di pulizia lasciate in sospeso.

Recensione Eufy C10: considerazioni e prezzo

Eufy C10 è una soluzione perfetta per chi ha un appartamento di medie dimensioni e vuole automatizzare parte delle pulizie casalinghe. La grande versatilità offerta da questo robot aspirapolvere, infatti, permette di non dover svuotare il serbatoio fino a 60 giorni, programmando le pulizie giornaliere per quando non si è in casa. Il sistema di navigazione è davvero molto buono e la spazzola CornerRover rappresenta un’ottima aggiunta per una pulizia ancora più profonda.

Il prezzo di Eufy C10 è di 399€, ma grazie al coupon che trovate qui sotto potete farlo vostro per soli 349€. Si tratta sicuramente di una soluzione più costosa rispetto ad altri modelli che offrono anche la funzione di lavapavimenti, ma in questo caso l’aggiunta della base auto-svuotante rappresenta un’aggiunta piuttosto importante. Se non avete bisogno di un robot che lavi, questo modello è assolutamente consigliato a tutti.

